Sunita Sachanandani: ‘El mundo no necesita más copias, necesita personas que puedan aportar valor’

Desde niña, Sunita Sachanandani sintió que había algo en ella que no encajaba con los demás. Su nombre, sus raíces, su cultura y hasta la manera en que observaba el mundo la hacían sentirse diferente. Durante años, esa diferencia fue para ella una señal de que quizás había algo que estaba mal.

Con el tiempo, esa percepción cambió. Lo que alguna vez interpretó como una dificultad terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su identidad y, posteriormente, en el punto de partida para escribir ‘Tu rareza es tu grandeza’, un libro que combina elementos autobiográficos con herramientas de crecimiento personal.

“Cuando eres pequeño, cuando eres un niño, tú piensas que tú tienes que ser igual a todos los demás porque ser diferente es ser rara”, contó Sachanandani en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá durante la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026.

La autora explica que el proceso de reconocerse a sí misma no ocurrió de un día para otro. A lo largo de su vida volvió constantemente a la sensación de no pensar o actuar como los demás. En lugar de seguir lo que denominó “el rebaño”, comenzó a cuestionar qué quería para su vida, qué entornos quería frecuentar y qué decisiones respondían realmente a su esencia.

Para Sachanandani, ser diferente no significa sentirse superior, sino reconocer el propio valor.

“Te das el valor de ser tú mismo, de elegir en qué entorno estar, de elegir qué cosas consumir, de elegir cómo nutrir tu vida, tu mente, tus hábitos”, explicó.

Una historia que dejó de ser solo suya

Compartir experiencias personales con lectores tampoco fue una decisión sencilla. Sachanandani reconoce que existe una presión social por mostrar vidas aparentemente perfectas, cuando en realidad las historias personales también están construidas a partir de fracasos, pérdidas y aprendizajes.

Ese fue uno de los motivos que la llevó a escribir el libro. La autora sintió que aquello que había vivido podía servirle a otras personas que atravesaban dudas sobre su identidad, sus capacidades o su lugar en el mundo.

“Una historia valiosa se construye a partir de cada fracaso, cada aprendizaje, cada lección que la vida te proporciona”, sostuvo.

Su intención, asegura, no era presentar una vida sin dificultades, sino mostrar cómo las experiencias pueden convertirse en aprendizajes y cómo una persona puede encontrar valor en aquello que alguna vez quiso esconder.

“El mundo no necesita más copias, el mundo no necesita más iguales. El mundo necesita personas que puedan complementar y puedan dar valor, aportar valor al mundo desde la parte de su vida que han experimentado”, afirmó.

En su obra también tiene un papel importante la espiritualidad. Sachanandani habla abiertamente de su relación con Dios y de la convicción de que cada persona tiene un propósito. Para ella, descubrir esa perspectiva significó dejar de interpretar su historia como una serie de acontecimientos aislados y comenzar a encontrar un sentido en las experiencias que había atravesado.

De la vida corporativa a la escritura

Antes de dedicarse al desarrollo humano, Sachanandani desarrolló una carrera de 16 años en el sector bancario, donde llegó a ocupar el cargo de gerente de Finanzas de Tesorería en Panamá. Posteriormente incursionó en el sector comercial y, con el tiempo, orientó su trabajo hacia la inteligencia emocional, el crecimiento personal y el acompañamiento.

Su formación incluye certificaciones como coach y especialista en Inteligencia Emocional en España, además de preparación como entrenadora y conferencista internacional bajo la organización de John C. Maxwell.

La escritura llegó como una extensión de ese proceso. Sachanandani recuerda que muchas páginas de su libro fueron escritas en aviones, viajes y hospitales, en momentos que no necesariamente parecían ideales para escribir una obra.

“Terminé escribiendo, tengo que confesar que mi libro, muchas páginas las escribí en aviones, en viajes, en hospitales, en circunstancias que ni yo me imaginaba”, relató.

La obra fue publicada en México y posteriormente presentada en escenarios internacionales, entre ellos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y actividades culturales en Colombia.

El regreso a Panamá

Su participación en la FIL Panamá 2026 tiene para ella un significado particular. Aunque podría parecer natural que una autora panameña presentara su libro en la feria de su país, Sachanandani cuenta que ese no fue el camino que había imaginado.

Precisamente, considera que esa experiencia refleja uno de los mensajes que transmite en su libro: no siempre las cosas ocurren siguiendo el orden que las personas esperan.

“Una autora quizás diría: bueno, es que yo soy panameña, tengo que participar en la Feria del Libro”, comentó. Sin embargo, su libro primero encontró espacio en México y luego llegó a otros escenarios antes de regresar a Panamá.

La escritora interpreta ese recorrido desde su perspectiva de fe y como una consecuencia de haber decidido seguir aquello que sentía que debía compartir.

Para Sachanandani, la idea de propósito también está relacionada con el servicio. Su mensaje parte de que una historia personal puede adquirir un significado distinto cuando deja de estar centrada únicamente en quien la vivió y puede convertirse en una herramienta para acompañar a otros.

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, expresó durante la entrevista.

Abrazar lo que nos hace diferentes

‘Tu rareza es tu grandeza’ plantea, desde la experiencia de su autora, una invitación a dejar de medir la propia vida únicamente con los parámetros de los demás. La diferencia, sostiene Sachanandani, puede ser precisamente aquello que permite desarrollar una voz propia.

Su propuesta no consiste en ignorar las inseguridades o las dificultades, sino en observarlas desde otra perspectiva y utilizarlas como parte del proceso de construcción personal.

En un contexto donde las redes sociales y las expectativas externas pueden reforzar la necesidad de encajar, su mensaje apuesta por la autenticidad: reconocer quién se es, elegir conscientemente los entornos y hábitos y encontrar valor en una historia que no tiene que ser perfecta.

El libro se encuentra disponible en librerías nacionales y también a través de Amazon. Sachanandani continúa desarrollando talleres, conferencias y mentorías relacionados con inteligencia emocional, mentalidad y crecimiento personal.