Lo que debes saber: las noticias que marcaron este jueves 27 de agosto en Panamá y el mundo

La jornada informativa de este jueves 27 de agosto de 2026 estuvo marcada por acontecimientos de interés nacional e internacional.

-El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley No. 226, que modifica la Ley No. 6 de 1987 y amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores.

-El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 17 ciudadanos panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania regresaron al país, como resultado de gestiones diplomáticas y consulares realizadas por el Estado.

-Un eclipse parcial profundo de Luna pudo observarse desde Cuba. El fenómeno alcanzó su fase máxima a las 11:13 p. m. hora local, cuando la sombra de la Tierra cubrió aproximadamente el 93 % de la superficie lunar.

-Tres figuras nacionales —Michael Amir Murillo, José Caballero y Adalberto Carrasquilla— aparecen entre los 10 deportistas centroamericanos con mayores ingresos, según un listado difundido por Forbes Centroamérica.

Murillo ocupa el tercer puesto, mientras que Caballero aparece quinto y Carrasquilla cierra la clasificación en la décima posición.

-En Colombia se registró un nuevo sismo durante la mañana de este jueves, un día después del movimiento telúrico de magnitud 5,1 que tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en Santander, y que fue sentido en distintas zonas del país.