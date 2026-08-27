  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

CAF convoca en Panamá caminata benéfica para damnificados por sismos en Colombia y Venezuela

El Parque Recreativo Omar será la sede de la caminata solidaria de 3.5 kilómetros organizada por CAF.
El Parque Recreativo Omar será la sede de la caminata solidaria de 3.5 kilómetros organizada por CAF. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 27/08/2026 19:09
La recolección de fondos se realizará este 30 de agosto en el parque Omar con donaciones de $20, $40 y $80 destinadas a la recuperación de infraestructura tras sismos en Colombia y Venezuela

La CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe realizará este domingo 30 de agosto la caminata benéfica “3,5k Pasos de Solidaridad: Caminemos juntos por Colombia y Venezuela”, con el fin de recaudar fondos destinados a las tareas de recuperación y reconstrucción tras los terremotos que afectaron recientemente a ambas naciones.

La actividad se desarrollará en el parque Recreativo Omar, en Ciudad de Panamá, a partir de las 8:30 a.m., previa entrega de material promocional e inscripción desde las 7:30 a.m. Los participantes podrán realizar donaciones fijas de $20, $40 o $80, montos que garantizan el registro en el evento, la camiseta oficial e hidratación. Según la entidad financiera, la totalidad del dinero recaudado se canalizará hacia programas de atención técnica e infraestructura en los territorios afectados.

El presidente ejecutivo de la institución, Sergio Díaz-Granados, asistirá al evento en la capital panameña para respaldar la iniciativa de recolección de fondos privados entre la población local y las comunidades de residentes.

Despliegue de fondos multilaterales

La caminata solidaria se suma a las asignaciones previas ejecutadas por CAF en la región a raíz de los movimientos telúricos. De acuerdo con los registros del organismo, en Colombia la entidad aprobó más de $1 millón en donaciones destinadas a la atención de la emergencia, aportes al sector privado y fondos para la reconstrucción de infraestructura educativa en la zona del Chocó a través de la fundación Pies Descalzos de Shakira. Asimismo, la institución canalizó $48 millones mediante una línea de crédito dirigida a atender la devastación.

Por su parte, para el caso venezolano la institución financiera constituyó un “Fondo de Recuperación para Venezuela”, al cual aportó $1 millón en concepto de capital semilla con el objetivo de atraer contribuciones de terceros, sumado a una donación directa de $300 mil para atender las necesidades inmediatas de la población.

El evento cuenta con el respaldo de organizaciones locales e internacionales, entre ellas Banco Mercantil, Fundavid, Va&Ven Terpel y la administración del Parque Recreativo Omar. Los interesados en participar deben completar su registro previo a través de las plataformas digitales habilitadas por la multilateral.

VIDEOS
Lo Nuevo