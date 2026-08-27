CAF convoca en Panamá caminata benéfica para damnificados por sismos en Colombia y Venezuela

La CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe realizará este domingo 30 de agosto la caminata benéfica “3,5k Pasos de Solidaridad: Caminemos juntos por Colombia y Venezuela”, con el fin de recaudar fondos destinados a las tareas de recuperación y reconstrucción tras los terremotos que afectaron recientemente a ambas naciones.
La actividad se desarrollará en el parque Recreativo Omar, en Ciudad de Panamá, a partir de las 8:30 a.m., previa entrega de material promocional e inscripción desde las 7:30 a.m. Los participantes podrán realizar donaciones fijas de $20, $40 o $80, montos que garantizan el registro en el evento, la camiseta oficial e hidratación. Según la entidad financiera, la totalidad del dinero recaudado se canalizará hacia programas de atención técnica e infraestructura en los territorios afectados.
El presidente ejecutivo de la institución, Sergio Díaz-Granados, asistirá al evento en la capital panameña para respaldar la iniciativa de recolección de fondos privados entre la población local y las comunidades de residentes.
La caminata solidaria se suma a las asignaciones previas ejecutadas por CAF en la región a raíz de los movimientos telúricos. De acuerdo con los registros del organismo, en Colombia la entidad aprobó más de $1 millón en donaciones destinadas a la atención de la emergencia, aportes al sector privado y fondos para la reconstrucción de infraestructura educativa en la zona del Chocó a través de la fundación Pies Descalzos de Shakira. Asimismo, la institución canalizó $48 millones mediante una línea de crédito dirigida a atender la devastación.
Por su parte, para el caso venezolano la institución financiera constituyó un “Fondo de Recuperación para Venezuela”, al cual aportó $1 millón en concepto de capital semilla con el objetivo de atraer contribuciones de terceros, sumado a una donación directa de $300 mil para atender las necesidades inmediatas de la población.
El evento cuenta con el respaldo de organizaciones locales e internacionales, entre ellas Banco Mercantil, Fundavid, Va&Ven Terpel y la administración del Parque Recreativo Omar. Los interesados en participar deben completar su registro previo a través de las plataformas digitales habilitadas por la multilateral.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros