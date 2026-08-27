CAF convoca en Panamá caminata benéfica para damnificados por sismos en Colombia y Venezuela

La CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe realizará este domingo 30 de agosto la caminata benéfica “3,5k Pasos de Solidaridad: Caminemos juntos por Colombia y Venezuela”, con el fin de recaudar fondos destinados a las tareas de recuperación y reconstrucción tras los terremotos que afectaron recientemente a ambas naciones.

La actividad se desarrollará en el parque Recreativo Omar, en Ciudad de Panamá, a partir de las 8:30 a.m., previa entrega de material promocional e inscripción desde las 7:30 a.m. Los participantes podrán realizar donaciones fijas de $20, $40 o $80, montos que garantizan el registro en el evento, la camiseta oficial e hidratación. Según la entidad financiera, la totalidad del dinero recaudado se canalizará hacia programas de atención técnica e infraestructura en los territorios afectados.

El presidente ejecutivo de la institución, Sergio Díaz-Granados, asistirá al evento en la capital panameña para respaldar la iniciativa de recolección de fondos privados entre la población local y las comunidades de residentes.