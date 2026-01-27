CAF abrirá en Panamá su nuevo ‘hub’ regional en marzo de 2027

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció que en marzo de 2027 abrirá oficialmente su nuevo hub regional en Panamá, un paso estratégico que consolida la presencia del organismo en el país y refuerza su capacidad operativa para atender a los países miembros de la Región Norte.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, durante la apertura del Festival de Ideas Voces por Nuestra Región, evento que precede al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el banco por segunda ocasión en Panamá y que se celebrará los días 28 y 29 de enero.

La nueva sede se construye en la zona de Obarrio, en la Ciudad de Panamá, sobre un terreno de 3,201 metros cuadrados. El edificio corporativo contará con seis niveles sobre rasante, con capacidad para aproximadamente 250 puestos de trabajo, y cuatro plantas subterráneas de estacionamiento con 259 plazas. El proyecto contempla además un auditorio, una galería de arte, una plaza semi-pública y una cubierta verde.

Las obras comenzaron en febrero de 2023 y el diseño del edificio responde a criterios de sostenibilidad, priorizando la eficiencia ambiental y la integración de espacios públicos, en línea con una visión de desarrollo urbano que combina funcionalidad, apertura y compromiso social.

Según destacó Díaz-Granados, la nueva infraestructura no solo fortalecerá la operación institucional de CAF, sino que también servirá como un espacio de integración regional. El edificio albergará a profesionales de América Latina y el Caribe y funcionará como un centro para la difusión cultural y el intercambio de ideas, reforzando el papel de Panamá como plataforma regional de desarrollo económico y cooperación.