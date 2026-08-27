La FIL Panamá 2026 acerca a los jóvenes a la tecnología y nuevas oportunidades de formación

Entre libros, autores y actividades culturales, la FIL Panamá 2026 también abre espacio a la tecnología y la educación técnica, presentando carreras y programas que buscan preparar a los jóvenes para las nuevas demandas laborales.

Dentro de los espacios tecnológicos que llaman la atención durante la feria se encuentra el de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), donde los visitantes pueden conocer iniciativas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación, acercando estos campos a estudiantes y jóvenes que buscan explorar nuevas áreas de estudio y desarrollo profesional.

La oferta educativa también tiene protagonismo.

Diferentes instituciones presentan programas dirigidos a jóvenes interesados en carreras que van más allá de las opciones universitarias tradicionales.

Entre ellas destacan programas vinculados con videojuegos, tecnología y formación técnica, sectores que cada vez tienen mayor presencia dentro de las nuevas oportunidades profesionales.

Uno de los ejemplos es el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), institución de educación superior de ciclo corto que busca preparar a sus estudiantes para incorporarse al mercado laboral en períodos de formación más reducidos.

El ITSE cuenta con cuatro grandes sectores de formación y trabaja además en iniciativas de apoyo a escuelas.

La institución también mantiene tres carreras desarrolladas en convenio con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), fortaleciendo la conexión entre la educación técnica y las necesidades de sectores estratégicos del país.

Una de las novedades que destaca es el Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves, desarrollado junto a Copa Airlines. El programa tiene una duración de tres años y está orientado a formar profesionales capaces de desempeñarse en áreas de mantenimiento de aeronaves y sistemas aeronáuticos.

El ITSE señala que la carrera fue diseñada junto con el sector productivo para responder a la demanda de profesionales especializados en esta industria.

La carrera incluye formación en áreas como aerodinámica, sistemas eléctricos, hidráulicos y de combustible, estructuras de aeronaves, motores y procedimientos de mantenimiento. Entre los requisitos de ingreso se encuentran contar con diploma de educación media, presentar el registro de calificaciones y realizar una prueba diagnóstica de habilidades y aptitudes.

La alianza con Copa Airlines responde además al crecimiento del sector aeronáutico panameño.

De acuerdo con el ITSE, el programa busca preparar talento local para una industria estratégica para el país, mientras que Copa ha participado en el desarrollo curricular de la carrera.

De esta manera, la FIL Panamá 2026 muestra que el futuro de los jóvenes no se limita a las carreras tradicionales.

La FIL Panamá 2026 nos funciona como una ventana hacia la ciencia, la tecnología, los videojuegos, la educación técnica y profesiones especializadas que responden a las nuevas demandas del mercado laboral panameño.