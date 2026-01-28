CAF anuncia $100 mil millones en nuevas inversiones para América Latina y el Caribe hasta 2031

El banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció este miércoles 28 de enero un plan de inversiones por $100 mil millones hasta 2031, con el objetivo de acelerar el crecimiento económico, fortalecer la infraestructura y apoyar la transición energética y el desarrollo humano en la región .

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, durante la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe CAF 2026, que se celebra en Panamá y reúne a jefes de Estado, organismos multilaterales, sector privado y expertos internacionales.

Díaz-Granados explicó que al menos el 30 % de estos recursos será movilizado para generar mayor impacto en el desarrollo, a través de proyectos estratégicos en ciudades, sostenibilidad, innovación, inclusión financiera e infraestructura, consolidando a CAF como una de las principales fuentes de financiamiento para América Latina y el Caribe.