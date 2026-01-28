CAF anuncia $100 mil millones en nuevas inversiones para América Latina y el Caribe hasta 2031

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de CAF, <a href="/tag/-/meta/sergio-diaz-granados">Sergio Díaz-Granados</a>, durante la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe CAF 2026, que se celebra en Panamá y reúne a jefes de Estado, organismos multilaterales, sector privado y expertos internacionales.Díaz-Granados explicó que <b>al menos el 30 % de estos recursos será movilizado para generar mayor impacto en el desarrollo</b>, a través de proyectos estratégicos en ciudades, sostenibilidad, innovación, inclusión financiera e infraestructura, consolidando a CAF como una de las principales fuentes de financiamiento para América Latina y el Caribe.