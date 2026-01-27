Panamá abre el ‘Davos de América’ con foco en la inversión

América Latina y el Caribe tienen territorio, pueblos y talento, pero arrastran una debilidad estructural que limita su desarrollo: la dificultad para atraer inversión de manera sostenida y convertir ese potencial en crecimiento económico. Ese fue el eje que atravesó este lunes el mensaje del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Panamá, durante un festival cultural que sirvió como antesala al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe: ¿Cómo posicionar a la región en el escenario global?, conocido como el 'Davos de América', que comienza hoy en la capital panameña.En su discurso, durante la inauguración del festival 'Voces por nuestra región: cultura que mueve el mundo', el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, planteó que el desarrollo regional no puede reducirse únicamente a capital físico o grandes obras de infraestructura. A su juicio, la base del crecimiento está en la capacidad de generar ideas que impulsen la productividad, la innovación y la cohesión social. 'Son las ideas las que mueven el crecimiento económico y las que nos permiten solucionar las brechas que tenemos enfrente', afirmó, al explicar que esta visión surge del trabajo interno de la institución y de la necesidad de articular la agenda económica con otros factores estratégicos del desarrollo.