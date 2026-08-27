Cancillería detalla que 17 panameños vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania han retornado a Panamá

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá detalló al mediodía de este jueves 27 de agosto que 17 ciudadanos panameños relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania han retornado al país como resultado de las gestiones diplomáticas y consulares realizadas por el Estado.

Según la Cancillería, del total de retornados, 11 provenían de la Federación de Rusia y seis de Ucrania.

El ministerio señaló que mantiene gestiones para identificar a ciudadanos panameños que, bajo distintas modalidades o circunstancias, se encuentren vinculados a las fuerzas armadas o al conflicto entre ambos países, con el objetivo de procurar su desvinculación y retorno a Panamá cuando sea jurídicamente posible.

La Cancillería indicó que, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, se han activado recursos diplomáticos y consulares para conocer la situación de los ciudadanos panameños y gestionar su retorno.

Como parte de estas acciones, Panamá ha sostenido cuatro reuniones de alto nivel y coordinación diplomática con representantes de la Embajada de Rusia en Panamá, además de dos reuniones con representantes de la Embajada de Ucrania.

En estos encuentros, las autoridades panameñas solicitaron facilitar, cuando corresponda jurídicamente, la desvinculación de ciudadanos panameños de las fuerzas armadas y su retorno seguro y ordenado.

Por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, también ha enviado comunicaciones diplomáticas a las autoridades de Rusia y Ucrania para solicitar asistencia y protección para los connacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las Embajadas de Panamá en Rusia y en Polonia, esta última concurrente para Ucrania, mantienen gestiones para conocer el estatus de los ciudadanos panameños que aún podrían estar vinculados al conflicto.

Estas misiones también tienen entre sus funciones facilitar el contacto con los connacionales y brindar asistencia consular en cada caso.

La Cancillería agregó que mantiene comunicación con los familiares de los ciudadanos involucrados y que está disponible para brindar información sobre las gestiones que puede realizar el Estado dentro del marco jurídico correspondiente.

El comunicado también informó que el Ministerio Público inició investigaciones para determinar si se produjo alguna conducta que pudiera constituir un delito y que haya facilitado o promovido la vinculación de ciudadanos panameños con fuerzas militares relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La investigación corresponde a las autoridades competentes y, según la Cancillería, se desarrollará respetando el debido proceso y el ordenamiento jurídico panameño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su llamado a los ciudadanos panameños a no participar, vincularse o trasladarse con el propósito de incorporarse a fuerzas militares relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La institución señaló que estas situaciones representan riesgos para la vida e integridad personal y pueden generar dificultades para brindar asistencia consular.