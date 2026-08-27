‘Del transitismo a la nueva era’: Óscar Hawkins apuesta por un debate nacional basado en cifras

La historia económica de Panamá, sus transformaciones a lo largo del siglo XX y los desafíos que enfrenta el país para consolidar un desarrollo integral son los ejes de Del transitismo a la nueva era, libro presentado por el escritor panameño Óscar Hawkins Pérez.

La obra realiza un recorrido por la economía nacional desde la época colonial, el periodo en que Panamá estuvo ligada a Colombia y los principales cambios registrados durante el siglo XX, hasta abordar las perspectivas del país de cara al siglo XXI.

Para Hawkins Pérez, comprender el modelo económico panameño requiere analizar el peso que históricamente ha tenido la actividad de tránsito.

“El transitismo es un concepto que se basa en el hecho de que la economía de Panamá, el 85%, está dirigida desde la ruta de tránsito”, explica el autor.

A partir de esta realidad, plantea la necesidad de que el país avance hacia un modelo de desarrollo que no dependa exclusivamente de su posición como punto estratégico para el comercio internacional.

“Necesitamos que el país se desarrolle íntegramente”, sostiene.