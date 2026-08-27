‘Del transitismo a la nueva era’: Óscar Hawkins apuesta por un debate nacional basado en cifras

La historia económica de Panamá, sus transformaciones a lo largo del siglo XX y los desafíos que enfrenta el país para consolidar un desarrollo integral son los ejes de Del transitismo a la nueva era, libro presentado por el escritor panameño Óscar Hawkins Pérez.
La obra realiza un recorrido por la economía nacional desde la época colonial, el periodo en que Panamá estuvo ligada a Colombia y los principales cambios registrados durante el siglo XX, hasta abordar las perspectivas del país de cara al siglo XXI.
Para Hawkins Pérez, comprender el modelo económico panameño requiere analizar el peso que históricamente ha tenido la actividad de tránsito.
“El transitismo es un concepto que se basa en el hecho de que la economía de Panamá, el 85%, está dirigida desde la ruta de tránsito”, explica el autor.
A partir de esta realidad, plantea la necesidad de que el país avance hacia un modelo de desarrollo que no dependa exclusivamente de su posición como punto estratégico para el comercio internacional.
“Necesitamos que el país se desarrolle íntegramente”, sostiene.
Uno de los principales aportes que el autor busca hacer con la publicación es ofrecer herramientas para comprender la evolución de la economía panameña a partir de datos y estadísticas.
El libro analiza las cifras económicas del país durante el siglo XX, década por década, además de abordar temas relacionados con las finanzas públicas y los posibles motores que podrían impulsar a Panamá hacia una economía más diversificada.
Hawkins Pérez considera que el crecimiento económico registrado durante décadas no necesariamente se ha traducido en un desarrollo integral.
“A lo largo del tiempo hemos creado un crecimiento económico, pero que no se visualiza como desarrollo de la economía”, afirma.
Por ello, considera necesario generar espacios de discusión nacional sustentados en información y evidencia.
Más allá de presentar un recorrido por la historia económica del país, Hawkins Pérez espera que su libro contribuya al debate sobre el futuro de Panamá.
Su propuesta parte de la necesidad de comprender las condiciones actuales del país para poder plantear nuevas estrategias de desarrollo.
“Debemos tener en este país más herramientas para el debate basado en cifras”, señala.
El autor también destaca el papel de los consensos en los grandes procesos de transformación nacional y considera que conocer la evolución económica de Panamá permite analizar con mayor claridad las decisiones que deberán tomarse hacia el futuro.
“Entender el país de hoy para proyectarlo hacia el futuro”, es, en sus palabras, uno de los principales mensajes que busca dejar con Del transitismo a la nueva era.
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