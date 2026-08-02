El Centro Bancario Internacional, pilar de confianza para Panamá

En un mundo marcado por la incertidumbre económica, la volatilidad de los mercados y una transformación tecnológica cada vez más acelerada, la confianza se ha convertido en uno de los activos más valiosos de cualquier sistema financiero. En Panamá, esa confianza encuentra uno de sus principales pilares en el Centro Bancario Internacional (CBI), una plataforma que ha contribuido durante más de cinco décadas al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la proyección del país ante el mundo.

A sus 53 años de trayectoria, el CBI se ha consolidado como uno de los sistemas bancarios más sólidos y confiables de América Latina. Su evolución ha estado respaldada por ventajas competitivas que distinguen a Panamá en la región: una ubicación estratégica en el centro de las principales rutas comerciales, una infraestructura logística de clase mundial y una economía dolarizada caracterizada por estabilidad macroeconómica y bajos niveles de inflación.

Estas fortalezas han favorecido el desarrollo sostenido del sistema financiero y han impulsado el acceso al crédito, la actividad empresarial y la inversión nacional y extranjera. La confianza que genera la banca panameña es el resultado de décadas de trabajo orientadas a construir una plataforma segura, transparente y competitiva.

Actualmente, el CBI está integrado por 64 bancos con licencia general, internacional y de representación, que operan bajo un marco regulatorio alineado con las mejores prácticas internacionales. La adopción de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz de Basilea y el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) han fortalecido la credibilidad del sistema y contribuido a posicionar a Panamá como una plaza financiera seria y confiable.

Esta solidez también ha sido reconocida por agencias calificadoras internacionales cuyas evaluaciones reflejan la capacidad del sistema bancario panameño para enfrentar escenarios complejos y adaptarse a entornos cambiantes.

Más allá de sus indicadores financieros, el CBI desempeña un papel importante en la inclusión financiera. Los esfuerzos para ampliar el acceso a servicios bancarios y promover la educación financiera han permitido que más panameños se integren al sistema formal y accedan a herramientas que favorecen su bienestar y desarrollo económico.

La transformación digital ha sido un factor decisivo en este proceso. La expansión de la banca en línea, las aplicaciones móviles y otras soluciones tecnológicas ha permitido ofrecer servicios más ágiles, accesibles y seguros. Al mismo tiempo, estas innovaciones facilitan las operaciones comerciales y fortalecen la conectividad financiera en una economía cada vez más interconectada.

Mirando hacia adelante, la innovación seguirá siendo fundamental para preservar la competitividad del sistema bancario. La adopción de nuevos modelos de negocio, el aprovechamiento de tecnologías emergentes y la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) responden a una realidad que exige instituciones más sostenibles, responsables y resilientes.

En este escenario, la Superintendencia de Bancos de Panamá desempeña un papel esencial. A través de una supervisión basada en riesgos, una regulación prudencial alineada con estándares internacionales y la incorporación de herramientas de tecnología supervisora (SupTech), fortalece su capacidad para monitorear el sistema de forma más eficiente y apoyada en datos. Este enfoque contribuye a una mejor gestión de riesgos y acompaña la evolución del sector en un entorno cada vez más dinámico y digital.

Hoy, el Centro Bancario Internacional continúa siendo un motor clave para la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de Panamá. Su combinación de solidez, transparencia e innovación no solo sostiene su liderazgo regional, sino que también fortalece la confianza necesaria para afrontar los desafíos del futuro y aprovechar las oportunidades de una economía global en constante transformación.