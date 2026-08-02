España en la encrucijada de una polarización histórica

La crisis política que atraviesa España ya no puede describirse como una mera concatenación de escándalos aislados. Las últimas investigaciones judiciales, procesos y reportes policiales, reportados por los medios, han colocado sobre la mesa un cuadro preocupante de deterioro del clima democrático, pérdida de estándares éticos y una tensión persistente entre el poder político y los mecanismos de control institucional. Ante semejante realidad, la cuestión de fondo es quién es responsable y qué ocurre cuando la política normaliza prácticas que erosionan la integridad pública.

En ese contexto, surgen referentes políticos cuyo peso histórico y continuidad en redes de influencia trascienden la biografía personal. Cuando esas referencias aparecen, -según informes policiales y autos judiciales-, vinculadas a indicios de influencias opacas, o presuntas tramas de intermediación y corrupción, la discusión deja de ser anecdótica al ponerse en cuestión la capacidad del sistema político para separar lo público de lo privado.

España enfrenta, por tanto, un problema de credibilidad política que erosiona la institucionalidad. La acumulación de casos que afectan a cargos públicos, exdirigentes y entornos próximos al Gobierno no es inocua. Más allá de las pesquisas concretas, lo que está en juego es si el sistema es capaz de sostener la confianza ciudadana cuando los poderes oficiales actúan como si el mantenimiento del ¨statu quo¨ fuera preferible a la regeneración ética. La sensación de impunidad, o blindaje político, alimenta el desencanto y la polarización. La dinámica interna del poder ejecutivo y sus aliados parlamentarios contribuye a agravar esa percepción. Coaliciones populistas frágiles y acuerdos con fuerzas de izquierda e independentistas han llevado a decisiones de gobernabilidad que han priorizado la supervivencia política sobre la claridad pública. Esa lógica populista no es más que una práctica que privilegia la preservación del poder por encima de la transparencia y la rendición de cuentas.

En ese clima institucional y social, la virulenta reacción del aparato político ha supuesto el cierre de filas, descalificando investigadores, denunciando conspiraciones y neutralizando el debate público. Esa respuesta ha erosionado los mecanismos de control y reforzado la percepción de que la política es una esfera donde predominan intereses contrapuestos a la ética pública y donde se recurre a la obstrucción y a la pérdida de autocorrección de la democracia. Frente a todo esto, la Corona ha emergido como un factor estabilizador de innegable simbolismo. La institución, -encarnada en el Rey-, ha recuperado legitimidad por su papel de ponderación y moderación. En estos momentos de desprestigio generalizado de la clase política y de ataques al poder judicial desde ámbitos del Ejecutivo y del Legislativo, la Corona ha ofrecido acciones y palabras que han elevado la ejemplaridad institucional por encima de la demagogia política.

Todo ello nos hace ver que la lección principal de la coyuntura española es institucional y no personalista. No se trata de exaltar o demonizar actores concretos, sino de entender que la democracia se sostiene sobre transparencia, límites claros entre lo público y lo privado, y mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Cuando todo ello se rompe y la política prioriza su continuidad sobre la regeneración, el riesgo que se corre es la pérdida de legitimidad democrática. Sobre este particular, creo que conviene recordar la historia. La polarización y la degradación de la vida pública, hoy día, recuerdan el oscuro capítulo que fue la Segunda República. Guardadas las diferencias del contexto histórico, la apelación a la confrontación, la intransigencia, la lucha de clases, y el sectarismo social, por parte de sectores radicalizados de la izquierda, junto con estrategias maximalistas de ciertos independentismos, han demostrado su capacidad para erosionar consensos y profundizar fracturas nuevamente.

Con esa reflexión en mente, no olvidemos que las democracias se han quebrado mucho antes que sus instituciones, cuando la convivencia cívica se sustituye por la imposición partidaria. En ese sentido, las izquierdas y los partidos independentistas en España han tenido una innegable responsabilidad en el ataque actual contra el pacto constitucional de 1978, que fue producto del período de la Transición Democrática. Hoy, cuando con sus prácticas impugnan la transparencia democrática, y reinterpretan la memoria histórica, vemos como esas fuerzas políticas han contribuido a traicionar ese gran pacto nacional, convirtiendo la política en un instrumento de poder, en lugar de ser el medio para la deliberación pública y la construcción de acuerdos de Estado.

Ante esta histórica polarización política y social, confío que la defensa de la democracia, por parte del pueblo español, será contundente y exigirá más independencia judicial, transparencia administrativa y contrapesos efectivos que impidan la captura del Estado por los intereses clientelares que han profundizado la crisis existente al recurrir al desprestigio, a un mayor intervencionismo estatal, a más burocracia y más coacción sobre actores sociales. Lo que ocurre en España se debe tomar como una advertencia práctica: cuando el poder se atrinchera para proteger intereses despreciando el debate de ideas, la democracia se erosiona desde dentro. De ahí que la defensa de las libertades individuales, y de los contrapesos institucionales, es la barrera más eficaz contra cualquier agenda estatista o populista que, bajo el pretexto de gestionar crisis, busque coaccionar a la sociedad civil y neutralizar a quienes la fiscalizan. Lo que hoy se juega en España habla de la fragilidad de los equilibrios y de la urgencia de protegerlos y, ante un ejemplo así, Panamá haría bien en recordar que la libertad se defiende antes de perderla.