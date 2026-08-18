Rusia recibe a embajadora de Panamá en medio del caso de panameños en la guerra

La situación de los panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania vuelve a estar sobre la mesa en las gestiones diplomáticas entre Panamá y Moscú.
Este martes, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, recibió a la embajadora panameña en Rusia, Carmen Inés Ávila Ortega, en una reunión en la que se abordaron asuntos de interés bilateral.
Según informó el Ministerio de Exteriores ruso, ambas partes revisaron “diversos temas bilaterales de actualidad” y acordaron líneas de trabajo para fortalecer el diálogo político, incluyendo futuras consultas y contactos entre los ministros de Exteriores.
La Cancillería rusa no detalló si durante el encuentro se trató específicamente el caso de los ciudadanos panameños que se encuentran en territorio ruso vinculados al conflicto en Ucrania.
La reunión ocurre después de que el Gobierno de Panamá informara que mantiene contactos con las autoridades rusas para gestionar la repatriación de ciudadanos panameños que estarían combatiendo en las filas del ejército ruso.
El canciller Javier Martínez-Acha señaló la semana pasada que alrededor de 30 panameños estarían involucrados en el conflicto: unos 20 del lado ruso y otros 10 en las filas ucranianas.
El Gobierno panameño también ha confirmado la muerte de al menos un ciudadano panameño en la guerra, mientras que el Ministerio Público investiga cómo estos ciudadanos terminaron involucrados en el conflicto.
Entre las líneas de investigación figuran denuncias de posibles engaños. Martínez-Acha advirtió que algunos panameños pudieron haber viajado a Rusia sin conocer el verdadero propósito de su traslado.
Ante esta situación, el canciller recomendó a los ciudadanos verificar cualquier oferta laboral o de viaje hacia Rusia o Ucrania y consultar previamente con las autoridades panameñas.
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