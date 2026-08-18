Rusia recibe a embajadora de Panamá en medio del caso de panameños en la guerra

La situación de los panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania vuelve a estar sobre la mesa en las gestiones diplomáticas entre Panamá y Moscú.

Este martes, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, recibió a la embajadora panameña en Rusia, Carmen Inés Ávila Ortega, en una reunión en la que se abordaron asuntos de interés bilateral.

Según informó el Ministerio de Exteriores ruso, ambas partes revisaron “diversos temas bilaterales de actualidad” y acordaron líneas de trabajo para fortalecer el diálogo político, incluyendo futuras consultas y contactos entre los ministros de Exteriores.

La Cancillería rusa no detalló si durante el encuentro se trató específicamente el caso de los ciudadanos panameños que se encuentran en territorio ruso vinculados al conflicto en Ucrania.