Teleférico de San Miguelito: Comisión avala oferta de Doppelmayr tras verificar requisitos

La Comisión Evaluadora de licitación para construir el teleférico que conectará sectores de Panamá y San Miguelito, recomendó adjudicar el contrato a Doppelmayr Panamá Corp., empresa que fue la única en presentar una oferta dentro del proceso de licitación.

La comisión concluyó que la propuesta presentada por la compañía cumplió con los requisitos y exigencias establecidos en el Pliego de Cargos de la Licitación por Mejor Valor, por lo que emitió una recomendación favorable para la adjudicación del acto público.

El informe constituye una nueva etapa dentro del proceso de contratación. Ahora deberán completarse los trámites administrativos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas y su reglamentación.

El presidente José Raúl Mulino ya había informado el pasado 28 de agosto sobre el avance del proceso. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que “San Miguelito tendrá su teleférico” y destacó que el informe de la Comisión Evaluadora permitía completar otra fase de la iniciativa.

“Esto será una revolución en la movilidad de miles y miles de panameños”, afirmó Mulino al referirse al impacto que espera que tenga el proyecto en el transporte público.