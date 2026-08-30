FIL Panamá 2026: Yolyhalmarie Hernández presenta libros sobre salud mental

La especialista en salud mental y educadora puertorriqueña Yolyhalmarie Hernández presentó este viernes 28 en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 su obra enfocada en la infancia, Tina y el jardín invisible.

Esta publicación orientada a la gestión emocional y la prevención del trauma infantil que busca brindar herramientas didácticas a niños, padres y educadores para identificar patrones de acoso escolar, heridas emocionales y secuelas psicológicas desde temprana edad.

A diferencia del primer trabajo de López enfocado en el público adulto titulado ¿Quién soy sin mi dolor?, el cual aborda el reconocimiento de patrones traumáticos de la niñez para la recuperación en la adultez, esta propuesta que narra la historia de Tina y la interacción con su abuela aborda el diálogo sobre vivencias no resueltas, emociones reprimidas y traumas transferidos entre generaciones.

La autora, fundadora de un modelo educativo presencial y a distancia en Puerto Rico, enfatizó que la integración del aprendizaje emocional en los currículos escolares resulta fundamental para evitar el desarrollo de vulnerabilidades en el crecimiento, sosteniendo que la empatía en la labor terapéutica permite transformar la experiencia profesional en insumos de prevención social.

Ambas publicaciones, editadas bajo el sello Panhouse y distribuidas internacionalmente en la plataforma Amazon, completan su recorrido de presentación en el istmo tras su exhibición en certámenes de la industria editorial como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro de Bogotá.