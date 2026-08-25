De la depresión a la Feria del Libro: la obra de Maggie Latibeaudiere

La escritora panameña Maggie Latibeaudiere presentó este 25 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 su nueva obra titulada “Deja que Dios te consienta”, un devocional de 28 días surgido tras un periodo de depresión personal que marca su transición desde la autopublicación digital hacia la gestión con el sello PanHouse.

El origen del proyecto responde a una etapa de crisis emocional en la que la autora comenzó a registrar reflexiones individuales a partir de lecturas bíblicas, proceso sobre el cual Latibeaudiere expresó: “En esa oscuridad de yo preguntándome mi propósito, fue que empecé a leer la Biblia con nuevos ojos y cada vez que me llamaba la atención algo, escribía como una pequeña meditación para mí”.

A diferencia de sus dos novelas anteriores pertenecientes a la saga “Fémina”, distribuidas de manera independiente en la plataforma Amazon, la presente publicación cuenta con el respaldo de una casa editorial que incluye asesoría de comunicación, presentaciones oficiales e incorporación del texto al catálogo de la Biblioteca Nacional de Panamá.

La obra se estructura en cuatro semanas de trabajo personal compuestas por versículos, meditaciones y preguntas de redacción.

Al mismo tiempo que la autora proyecta la difusión del material en el mercado nacional antes de evaluar la participación enn certámenes internacionales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, que tendrá lugar a finales de noviembre de este año.