‘Libérate de tu realidad’, el libro de Marleny Araúz para transformar la vida

Marleny Araúz de Muñoz ha llegado al mundo literario pisando fuerte con Libérate de tu realidad, una propuesta que promete sacudir almas y derribar miedos.

Más que un libro, esta chiricana ha creado una guía que mezcla marketing estratégico, autenticidad y propósito espiritual para ayudar a romper patrones limitantes y rediseñar la vida desde adentro hacia afuera.

Su debut como autora lo hizo este 2025 en la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en el Centro de Convenciones Atlapa hasta el próximo domingo 17 de agosto. El libro fue lanzado con éxito en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025, y despertó el interés de lectores y expertos del desarrollo personal por su enfoque valiente, auténtico y profundamente humano.

Con una sólida trayectoria como estratega en liderazgo y proyectos humanos, Marleny demuestra que su misión va más allá de lo profesional: es esposa, madre y ahora mensajera de transformación.

Inspirada en la frase bíblica “morir para volver a nacer”, la autora guía al lector en un viaje profundo de autodescubrimiento. Sus páginas invitan a soltar las máscaras del ego, vencer el miedo y dejar atrás las expectativas sociales que frenan la verdadera esencia.

Es una hoja de ruta para quienes desean reconectarse con su verdadera identidad, alinear sus decisiones con su propósito y vivir desde la coherencia. Marleny nos recuerda que no se necesita una historia perfecta, sino una historia auténtica, capaz de dejar huella en lo personal, profesional y espiritual.

Ejercicios prácticos, reflexiones poderosas y una narrativa cargada de fe, intención y servicio, son la receta de este viaje de cambio.

El lanzamiento oficial de su primer libro será este viernes 15 de agosto a las 7:00 p.m. en el estand de la Editorial PanHouse. Al día siguiente, Marleny será parte del programa “Nuevas Voces”, y ofrecerá una charla íntima en el Salón Kuna de Atlapa a las 4:00 p.m.