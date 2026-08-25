La FIL Panamá 2026 exhibe las obras de Itza de Fuentes

“Todos los libros que tengo los describo como la historia de mi vida”, señala de Fuentes, quien asegura que cada una de sus obras contiene una parte de ella.

La literatura de la escritora y poeta Itza de Fuentes tuvo presencia en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026, donde sus publicaciones fueron exhibidas en un display dedicado a su obra.

El espacio permitió a los asistentes conocer parte de la trayectoria literaria de una autora que convierte sus experiencias y reflexiones personales en libros.

Itza de Fuentes cuenta con cuatro libros publicados conocidos de reflexión y poesía.

Entre sus publicaciones destaca Una nueva vida por insistencia, obra que considera la más relacionada con su vida personal, aunque reconoce que todas sus creaciones tienen un componente autobiográfico.

Su producción también incluye Dios inspirando, Itza reflexionando, un libro de carácter inspiracional que, según la autora, nace de la combinación entre la inspiración de Dios y sus propias reflexiones.

La poesía es otra de las facetas centrales de su trabajo.

A través de sus poemas, de Fuentes continúa explorando temas vinculados con sus vivencias, pensamientos y emociones, consolidando una obra que busca conectar la experiencia personal con el lector.