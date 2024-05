Gioconda Belli: ‘La poesía es una vibración del alma’

“Yo aún sigo diciendo que ser mujer tiene una ventaja extraordinaria, pero lo que tenemos que aprender las mujeres es a usar ese poder. Todavía no lo usamos y todavía sentimos inseguridades porque hay una sociedad que nos culpabiliza por ser mujeres”, expresó.

Para Belli, su poesía es bastante autobiográfica ya que cuenta diversas etapas de su vida en un recorrido desde su juventud, en la que se descubría como mujer, además de confirmar más adelante que no tenía que sentirse menos siendo una mujer.

“Para mí, la poesía es una expresión, una vibración del alma, una vibración que surge a partir de determinadas emociones. Yo siento literalmente que el cuerpo se me electriza. Hay un poema en el que digo que voy a estornudar flores, que si abro la boca voy a crear un huracán con todo el viento, porque se va acumulando el sentimiento. Cuando escribo un poema, hay una sensación física. Siempre empiezo con la primera línea y muchas veces no sé hasta donde voy a llegar, pero lo cierto es que es una vibración que tiene que ver con lo vivido”, aseguró la escritora.

Belli agradeció en ese momento a la vida que le permitió experimentar todas esas vivencias que se convirtieron en poesía ya que, para la autora, la poesía no es algo que sale de la imaginación desbordada como lo serían las novelas literarias.

Otro motivo que alegra a la autora es la reciente salida de su libro Toda la poesía (1974-2020), en el que compila sus ocho libros de poesía. “Como mi poesía la he ido escribiendo en muchos avatares de la vida, los libros iban quedando desperdigados por varios lugares y yo quería poder tener ese compendio íntegro en este libro. Cuando veo que salió un ejemplar del libro, o un ‘ladrillo’ como decimos nosotros por lo grande que es, me siento muy contenta”, agregó.

“ Chuchú me decía: ‘no te preocupes que el avión no se va a caer. El avión se mueve porque el viento le gusta al avión’”, recordó Belli con hilaridad, entre carcajadas de los presentes.

Los avatares de la vida

Los libros y la imaginación formaron parte de la vida de Gioconda Belli desde su infancia, que se caracterizó por una casa llena de libros y una madre que le transmitió ese amor por la lectura. La autora recuerda vivamente cuando a los nueve años de edad enfermó de hepatitis, por lo que tuvo que quedarse en cama por dos meses. Es ahí cuando dos cosas abundaron en ese momento: los caramelos (en los que consumía la cantidad de azúcar necesaria para recuperarse) y los libros y enciclopedias que le dieron sus padres para pasar el rato, y con los que llenó esos días de lectura y literatura.

Belli entonces recordó que en el año 1974 sintió la pulsión por escribir. “Empecé a sentir que me pasaban frases por la mente y entonces un amigo poeta me dijo que tenía la responsabilidad histórica de escribir”, comentó.

Es entonces cuando se hizo de una máquina de escribir Smith-Corona –que compró con su primer salario– sin saber que eventualmente sería escritora. Cuando finalmente adquirió la máquina, empezó a escribir y uno de los poemas que escribió fue Y Dios se hizo mujer, que era una oda a la feminidad y lo que hace a la mujer única.

El poema –que fue publicado entonces en el suplemento del diario nicaragüense La Prensa– causó un enorme escándalo entonces en un contexto de conservadurismo social que se vivía en aquel entonces. La autora recordó que en ese momento era tachada de ‘arriesgada’ y ‘atrevida’ por sus poemas que trataban temas cercanos a la mujer como la llegada del período de la menstruación.

“Una tía mía decía que lo que yo escribía se hacía, pero no se decía. Con estos poemas, me convertí en el símbolo sexual de Nicaragua. Los poetas me respaldaron en ese momento diciendo que mis obras eran originales, valientes y nunca antes vistas”, comentó.