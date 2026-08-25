Gobierno Nacional declara estado de emergencia por Fenómeno de El Niño

El Gobierno Nacional declaró este martes 25 de agosto estado de emergencia por el impacto del Fenómeno de El Niño luego de una reunión del Consejo de Gabinete.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que toman la decisión luego de recomendaciones del director del Sistema Nacional de Protección Civil.

“Anunciamos que hoy, luego de la petición que ha hecho el director de Sinaproc, el Gabinete ha aprobado la declaración del estado de emergencia. Un estado de emergencia que nace de la necesidad de estar preparados para lo que puede venir con el fenómeno. Hemos tenido temas de deslizamiento, inundaciones y hemos tenido que dar una respuesta inmediata a esas necesidades de la población. En función de eso, responsablemente el Gabinete aprueba este estado de emergencia para estar preparados para lo que está por venir, no solamente en materia de inundaciones, sino también en las complejidades que trae el fenómeno de El Niño”, manifestó Montalvo.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz Elena de Calzadilla, dio detalles sobre el impacto climatológico que se ha sentido alrededor del país.

“La zona más afectada con esta disminución es el arco seco, donde normalmente llueve menos, pero acá ese déficit tan importante de la lluvia, de lo que normalmente llueve en los meses que yo menciono, hace que sea muy complicado el tema del sector agropecuario. Para Bocas del Toro hemos registrado también en nuestras estaciones hemos tenido hasta el 25% más de lluvia de lo que normalmente llueve”, detalló.