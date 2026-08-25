Panamá femenino medirá su nivel ante Nueva Zelanda en partidos amistosos

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) dio a conocer que la selección de Panamá femenino disputará dos duelos amistosos en el estadio Rommel Fernández ante su similar de Nueva Zelanda. Los partidos se disputarán este 10 y 13 de octubre.

Las dirigidas por Toñas Is tendrás dos pruebas de alto nivel ante una selección que ya está clasificada para la Copa Mundial Femenina Brasil 2027. La selección neozelandesa es una habitual mundialista, ya que tan solo se ha perdido las ediciones de 1999 y 2003.

Estos serán los últimos dos duelos amistosos que tendrán la selección nacional antes de emprender su viaje a Estados Unidos para disputar los cuartos de final del Campeonato W ante Canadá. De vencer, Panamá femenino clasificaría al Mundial en Brasil 2027 y se mantendrían en carrera para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos París 2028.