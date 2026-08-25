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Fútbol

Panamá femenino medirá su nivel ante Nueva Zelanda en partidos amistosos

Riley Tanner durante un partido con la selección de Panamá femenino.
Riley Tanner durante un partido con la selección de Panamá femenino. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 25/08/2026 17:53
Las dirigidas por Toña Is tendrán dos pruebas importantes en la antesala a la fase final del Campeonato W

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) dio a conocer que la selección de Panamá femenino disputará dos duelos amistosos en el estadio Rommel Fernández ante su similar de Nueva Zelanda. Los partidos se disputarán este 10 y 13 de octubre.

Las dirigidas por Toñas Is tendrás dos pruebas de alto nivel ante una selección que ya está clasificada para la Copa Mundial Femenina Brasil 2027. La selección neozelandesa es una habitual mundialista, ya que tan solo se ha perdido las ediciones de 1999 y 2003.

Estos serán los últimos dos duelos amistosos que tendrán la selección nacional antes de emprender su viaje a Estados Unidos para disputar los cuartos de final del Campeonato W ante Canadá. De vencer, Panamá femenino clasificaría al Mundial en Brasil 2027 y se mantendrían en carrera para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos París 2028.

El primer duelo ante las neozelandesas será a las 4:00 p.m. (hora local) el 10 de octubre. Mientras que el 13 de octubre se jugará el duelo amistoso a las 7:30 p.m. (hora local).

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