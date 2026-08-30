Cárceles de Venezuela: 397 muertos en 24 masacres desde 2011, según el Observatorio de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó al menos 24 masacres en centros penitenciarios de Venezuela entre 2011 y 2026, con un saldo de 397 personas muertas y más de 600 heridas.

La información fue reportada por diario El Nacional de Venezuela, a partir del más reciente informe publicado por la organización no gubernamental.

De acuerdo con el balance del OVP, de las 397 víctimas mortales, 369 eran personas privadas de libertad, 22 visitantes, dos custodios penitenciarios, tres funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario y un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La organización señaló que 19 de las masacres ocurrieron durante la gestión de Iris Varela al frente del Ministerio para el Servicio Penitenciario, una durante la administración de Mirelys Contreras, dos bajo el mandato de Celsa Bautista y la más reciente, registrada en 2026, durante la gestión de Julio García Zerpa.

El OVP recordó algunos de los episodios más violentos registrados en el sistema penitenciario venezolano durante los últimos 15 años.

En 2012, murieron 22 presos en el Centro Penitenciario Región Andina, mientras que ese mismo año fallecieron otros 26 reclusos en Yare I y 10 en la cárcel La Pica, en el estado Monagas.

Uno de los episodios más mortíferos ocurrió en 2013, cuando una requisa en el Centro Penitenciario Uribana, en Lara, terminó con 65 personas muertas, entre ellas un funcionario de la GNB y dos pastores evangélicos.

Un año después, en el entonces Centro Penitenciario David Viloria, también en Lara, una protesta por presuntos maltratos y deficiencias en la alimentación derivó en la elaboración de una bebida que provocó la muerte de 48 personas y la intoxicación de otras 145.

En 2016, una granada explotó en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) y dejó 12 muertos. En 2017, un motín en Puente Ayala, estado Anzoátegui, causó 15 fallecidos, mientras que una intervención en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja) terminó con 39 reclusos muertos.

En 2020, una protesta en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Portuguesa, por la suspensión del ingreso de paquetería terminó con 49 reclusos asesinados y más de 70 heridos, según el registro del OVP.

Los registros de la organización incluyen también las intervenciones de Tocorón, en Aragua, y Tocuyito, en Carabobo, ocurridas en 2023, que dejaron 11 y cinco privados de libertad muertos, respectivamente.

La última masacre documentada por el OVP ocurrió en abril de 2026, en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda. Tras una protesta, cinco reclusos fueron asesinados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones cuestionó que, pese a que las autoridades venezolanas han anunciado investigaciones después de estos hechos, no se conocen públicamente sus resultados ni quiénes serían los responsables.

La oenegé también rechazó que las autoridades atribuyan las muertes a enfrentamientos entre los propios presos.

Según el OVP, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad dentro de los centros penitenciarios y evitar el ingreso de armas.