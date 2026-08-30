El lamento de los agricultores salvadoreños debido a las pérdidas por la sequía de El Niño

Agricultores de un poblado rural en la zona central de El Salvador lamentan las pérdidas en sus cultivos de maíz debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, al tiempo que mantienen esperanzas de que la situación mejore en los últimos meses del año, aunque los pronósticos señalan lo contrario.

El ambiente en las zonas de cultivo de maíz en el municipio de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente a 60 kilómetros de la capital San Salvador, es desolador, según constató este viernes EFE, con terrenos fuertemente afectados por las extremas temperaturas y la falta de precipitaciones en plena época lluviosa.

Ramón García, un agricultor de 72 años, pasea por sus parcelas mientras observa la pérdida de sus cultivos de maíz por la falta de lluvia. Aseguró a EFE que este año sembró tres manzanas y media de terreno, de las que ha perdido tres.

Señaló que al momento de sembrar su objetivo era cosechar alrededor de 300 quintales de maíz, pero la realidad ahora es que solo logrará, espera, unos 10 quintales, mientras que en 2025 su cosecha alcanzó, dijo, los 230 quintales, una cosecha buena.

García invirtió más de 3.000 dólares en su siembra de este año, no obtendrá ganancia alguna y dijo que espera obtener “al menos 200 dólares” de la venta de zacate, nombre que se le da a la milpa cuando no alcanzó su punto y se seca.

“Nosotros que vivimos de la agricultura nomás estamos esperanzados a la cosecha, después de Dios, y si no hay cosechita nos fregamos (nos fue mal)”, lamentó.

El Salvador se encuentra en alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, decretada el martes por la Dirección de Protección Civil, que tiene un pronóstico grave para finales de 2026 e inicios de 2027.