El Mundial 2026 cambió el mapa del fútbol europeo

Es común ver que luego de una justa mundialista como la que vimos este año en Estados Unidos, Canadá y México, muchos jugadores migren de equipos, aún en estos últimos instantes que quedan del mercado de verano en Europa.
Pero nada ha cambiado en los clubes. Los equipos siguen gastándose millones de dólares en los jugadores, sin importar que tanto llevan en la élite mundial. Un caso exacto fue el de Yan Diomandé, la joven sensación de Costa de Marfil en el pasado Mundial 2026.
El juvenil de apenas 19 años tiene menos de 100 partidos como profesional a nivel de clubes en su corta carrera, pero esto no detuvo al Real Madrid en gastar hasta casi 105 millones de dólares fijos y casi 20 en variables, esto sin contar el sueldo millonario que recibirá el marfileño.
Los destellos que dejó en sus cuatro partidos que tuvo en el Mundial fueron suficientes para que se ganase su fichaje merengue procedente del RB Leipzig. Aunque para el equipo español, este es un fichaje a futuro.
En el Real Madrid no solo recayó el mundialista Diomandé, también llegaron Marc Cucurella, quien terminó como campeón del mundo y el portugués Bernardo Silva, histórico del Manchester City.
En el caso del lateral izquierdo, el Real Madrid llegó a pagar 55 millones para sacarlo de Londres. Por el lado del portugués, equipo español tan solo tuvo que negociar el salario con el jugador ya que llegó libre procedente del City.
Estos fichajes se hicieron tras el buen Mundial que hicieron ambos jugadores, aunque el español brilló más que el portugués. Cucurella jugó absolutamente todo con España. Fue titular en todos los juegos, jugando los 90 minutos en cada uno de ellos, incluyendo los 120 minutos contra Argentina en la final.
Lo llamativo de esto es que el Madrid se lanzó por su fichaje teniendo aún a tres laterales izquierdo, y la recién contratación de Álvaro Carreras procedente del Benfica. Por supuesto, la llegada de Cucurella forzó la salida de Fran García.
La llegada de Silva fue otra oportunidad del mercado para el Madrid. Si bien demostró poco de su gran calidad en el Mundial, no se pone en duda la calidad del jugador. Incluso, goza en plenitud de la confianza de José Mourinho y ha sido titular en los primeros partidos de la temporada.
En París se hizo uno de los movimientos más inesperados. Ferran Torres dejó Barcelona para recalar en el actual bicampeón de Europa. El jugador, que le dio la Copa del Mundo a España y que apenas tuvo incidencias en el marcado en el certamen, decidió cambiar de aires y probar el fútbol francés.
El propio jugador señaló que veía en el PSG la oportunidad más clara para conseguir la Champions League, algo que al Barcelona se le ha registrado más de una década.
“Es un proyecto ya ganador; por qué no ganar una Champions aquí. Yo no he podido ganar ninguna y este es el club adecuado”, destacó el futbolista. Por este movimiento el PSG desembolsó alrededor de 50 millones de dólares, una suma que le permitió al club español cometer un fichaje ‘de oro’.
Rodri, el mediocampista que se llevó el Balón de Oro del Mundial 2026, recaló al club español procedente también del Manchester City. Los blaugranas tuvieron que desembolsar poco más de 75 millones para quedarse con el jugador experimentado y que ya tiene en una Champions en sus arcas.
De hecho, Rodri es el único jugador de la actual plantilla que cuenta con una ‘Orejona’ en su palmarés. Marc André ter Stegen era el último jugador aún en el equipo que gozó esa Champions League del 2015, pero salió cedido al Ajax.
“Evidentemente, ha sido un verano largo y ahora tengo que recuperar rápido el ritmo. Estoy muy feliz de estar donde quería estar y, a partir de ahora, toca trabajar. Es un sueño, estoy muy feliz de estar aquí y de poder jugar con mis nuevos compañeros. (Vamos por) la Champions e ir a por todo lo que se ponga por delante. Hay que ponerse a trabajar”, esas fueron las primeras palabras de Rodri como jugador del Barcelona.
Así como estos casos puntuales, ha habido muchos otros en los que gracias al Mundial 2026, jugadores han podido catapultar sus carreras a nivel de clubes para esta nueva campaña que apenas está arrancando.
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