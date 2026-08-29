Vamos rumbo a convertirse en partido político en respuesta a reformas electorales

Sin aire acondicionado, pero con convicción, Vamos arranca su proceso para convertirse en partido político. El colectivo pasa de ser una agrupación ciudadana a un colectivo político organizado.

La votación interna no se llevó a cabo en el salón de eventos de un hotel o centro de convenciones, sino en el gimnasio del Colegio Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

Comenzó alrededor de las 11.30 de la mañana. Bajo una lluvia intermitente con amenaza de aguacero llegaron busitos con cientos de simpatizantes de distintas provincias y comarcas de todo el país.

En el lugar los esperaban tolditas con botellas de agua y hotdogs. Dentro del gimnasio, mesas organizadas alfabéticamente estaban preparadas para registrar a las personas y luego recibir los votos.

La pregunta era sencilla, ¿estaban de acuerdo con que Vamos se convirtiera en partido político? De los 701 que votaron, el 97% votó que sí.

El presidente del colectivo, Juan Diego Vásquez, dirigió un discurso a sus seguidores denunciando cómo los partidos políticos tradicionales han tratado de destruir el movimiento, y cómo el propio presidente de la República llamó “aberrante” el resultado de las elecciones que resultó en decenas de curules en la Asamblea Nacional para Vamos, así como 13 puestos de representación en gobiernos locales, juntas comunales y municipios.

“Frente a las amenazas que los políticos de siempre, los políticos que nos han robado y hecho daño al equipo de personas independientes que conforman la Coalición Vamos, no tenemos miedo en decirle al país que vamos a seguir trabajando en política porque creemos que una forma de hacer política tiene que existir. Y si lo que quieren es que hagamos un partido político, con el apoyo de Dios y de todos los ciudadanos del país, lo vamos a hacer”, declaró Vásquez. “amos a buscar, desde la ciudadanía, tomarnos el poder para poder darle respuesta a todos los panameños. Y eso va a incluir los cargos de elección popular en los que vamos a competir. Vamos a salir a formar este partido político, vamos a salir a fundar este equipo para poder competir, porque esa es la parte difícil. Lo que han querido hacer los mismos de siempre es quitarnos la oportunidad de competir”.

Vamos se presentó en el último torneo electoral como una alternativa compuesta por ciudadanos independientes de la política tradicional. Al utilizar las normas electorales vigentes en el momento, aprovecharon recursos como el voto en plancha para sus candidatos lo cual jugó un papel clave en la obtención de votos.

Pero luego de su victoria, miembros de partidos políticos empezaron a introducir cambios frente al Comité Nacional de Reformas Electorales. Las nuevas reglas del juego que se esperan sean aprobadas para las próximas elecciones generales dificultarían mucho más el camino para los candidatos por la libre postulación y podrían costarle a Vamos los espacios ganados en puestos de elección popular.

“Las reformas electorales quieren eliminar a los independientes y producto de esto nosotros también tenemos que organizarnos porque ya no podríamos ir en equipo, ya no podríamos tener color y muchas otras cosas más que disminuyen las posibilidades de que independientes puedan tomar la Asamblea Legislativa, las juntas comunales, las alcaldías”, explicó Jorge González, presidente de la bancada de Vamos en la Asamblea Nacional.

Puede que el evento de Vamos no se haya realizado en un lujoso hotel, pero el músculo político de la coalición es innegable. Mantienen hasta el momento la bancada más grande en la Asamblea Nacional, con 15 diputados, a pesar de la expulsión o renuncia de 5 de los miembros iniciales.

Aunque Juan Diego Vásquez no cuenta con la edad para competir por la presidencia de la República en las próximas elecciones, su nombre se mantiene en las discusiones de presidenciables a futuro. La gran pregunta es si el movimiento que lidera puede mantener el impulso y apoyo popular. Las siguientes elecciones serán una prueba de fuego, que reflejará la opinión ciudadana del trabajo hecho por los diputados, alcaldes y representantes.

La votación de 701 personas sudorosas en un gimnasio escolar puede ser vista como una congregación de lo que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha llamado “chiquillos” con los que no ve el sentido de reunirse. O puede terminar convirtiéndose en un acontecimiento histórico, en los que esos 701 sean los miembros fundadores colocando el primer bloque en la fundación de un movimiento político en oposición a los partidos tradicionales con aspiraciones reales a la Asamblea e incluso la Presidencia.

Por ahora, le toca a Vamos salir a las calles a buscar firmas. Necesitan el 3% del padrón electoral, unos 60 mil votos, para continuar con el proceso y convertirse en partido político.

“Yo me someto con fe en Dios y en el buen corazón de mi gente panameña, me someto a las urnas, pero queremos competir, queremos que nos den la oportunidad de llevar propuestas y para eso nos han obligado a esto”, sentenció Vásquez.