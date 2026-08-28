Pan House apuesta por fomentar la lectura infantil y el pensamiento crítico desde la Feria del Libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro, PanHouse Editorial presenta sus principales novedades y una propuesta enfocada en promover la lectura, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades desde edades tempranas. Jonathan Somoza, director y fundador de PanHouse Editorial, explicó que la casa editorial trabaja con contenidos relacionados con distintas áreas, entre ellas espiritualidad, nutrición, empresa, marketing y liderazgo. “Nosotros tenemos contenido utilitario, libre, que permite a la gente aprender de tesis, hipótesis, de personas que también han creado autoridad y han vivido”, señaló. Como parte de su propuesta, la editorial cuenta actualmente con PanHouse Kids, un sello dedicado a adaptar contenidos originalmente dirigidos a adultos para acercarlos al público infantil. La iniciativa busca que los niños puedan familiarizarse con temas como las finanzas, el liderazgo y el pensamiento crítico. “Y de esa forma, les estamos dando a los niños finanzas, liderazgo, pensamiento crítico. Y ese es el aporte que hacemos”, afirmó Somoza.

Lectura desde edades tempranas

Somoza destacó la importancia de desarrollar el hábito de la lectura durante la infancia. Según explicó, Pan House lleva sus textos a colegios mediante un proyecto educativo denominado Pause School, con el objetivo de integrar los libros dentro de los planes lectores. La editorial plantea que la lectura no debe limitarse a las asignaturas relacionadas con el lenguaje, sino que puede convertirse en una herramienta para aprender sobre distintas áreas del conocimiento. “El libro es un inerio y tú puedes aprender de geografía, de sociales, de biología, hasta de matemática a través de un texto”, expresó. Para Somoza, además, es importante que los niños encuentren contenidos que despierten su interés, ya que considera que el hábito lector puede mantenerse cuando existe una conexión con el disfrute.

Pan House en la Feria del Libro