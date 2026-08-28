‘El prompt del éxito’: Orlando Fujitsubo apuesta por la IA para impulsar a los jóvenes

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá, el escritor Orlando Fujitsubo presentó su más reciente obra, El prompt del éxito, un libro dirigido a las nuevas generaciones que combina el desarrollo personal con herramientas de inteligencia artificial (IA). Durante una entrevista con La Estrella de Panamá el autor explicó que esta publicación surge como una adaptación de su primer libro, “Lidera tu crecimiento antes de los 30”, pero con un formato pensado para acercarse a la manera en que los jóvenes consumen y procesan información actualmente. “Y mi primer libro, que es Lidera tu crecimiento antes de los 30, no es sino un testimonio de lo que a mí me tocó vivir para lograr mis metas profesionales”, explicó. Orlando relató que una de las razones para crear esta nueva versión fue su deseo de haber contado con una guía similar cuando era joven. El escritor explicó que “El prompt del éxito” busca ayudar a los jóvenes a visualizar su futuro y utilizar la IA como una herramienta dentro de ese proceso. “La idea del libro es que ellos puedan conectar su yo de hoy con el yo del mañana, ese yo exitoso que ellos quieren alzar. Y la inteligencia artificial va a ser un mecanismo, solamente una herramienta para lograr eso”, sostuvo.

IA como herramienta, no como reemplazo

Uno de los principales planteamientos de la obra es que la inteligencia artificial debe utilizarse como un recurso para potenciar las capacidades humanas, sin sustituir la disciplina ni el desarrollo personal. “No reemplaza la disciplina, no reemplaza la necesidad de desarrollarse”, afirmó Orlando. El libro incorpora tres herramientas desarrolladas mediante los GPTs de ChatGPT. Estas permiten al lector trabajar aspectos relacionados con sus valores, actitudes y objetivos personales. “El libro tiene tres bots que yo construí utilizando una inteligencia artificial que todos conocemos que es ChatGPT”, explicó. Según el autor, una de las herramientas permite establecer la relación entre los valores personales y las metas; otra aborda las actitudes necesarias para alcanzar el éxito y una tercera ayuda a construir un mapa de crecimiento. Las herramientas, agregó, están disponibles de manera gratuita para los lectores. “Las tres herramientas que están dentro del libro son gratuitas. Es decir, el lector va a poder activarlas directamente, conversar consigo mismo y comenzar a descubrirse”, indicó. En este escenario, recomendó aprender a utilizar la IA para facilitar procesos y mejorar el desempeño. “Entonces es cuestión de prepararnos, es cuestión de entender la inteligencia artificial y aprender a utilizarla a favor nuestro para facilitarnos el trabajo, para ser más efectivas, para cumplir metas de manera más eficiente”, sostuvo.

Un llamado a los jóvenes