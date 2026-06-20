Inteligencia artificial en las universidades: entre la innovación y el pensamiento crítico

Una pregunta escrita en una plataforma de inteligencia artificial puede convertirse, en cuestión de segundos, en un ensayo, un resumen o una explicación detallada sobre casi cualquier tema. Lo que antes podía tomar horas de búsqueda entre libros, artículos científicos y páginas web, ahora puede obtenerse con apenas unos clics.La rapidez y facilidad que ofrecen estas herramientas han abierto nuevas posibilidades para la educación, pero también han despertado interrogantes sobre la forma en que se aprende en las universidades y el papel que seguirá desempeñando el pensamiento crítico en una era marcada por la inmediatez. 'Pienso que la inteligencia artificial es una gran herramienta porque me ayuda a resolver dudas, organizar ideas y ahorrar tiempo. Sin embargo, desde que empecé a utilizarla con frecuencia siento que he perdido parte de mi capacidad de análisis', comenta María estudiante universitaria.Para ella, utilizar con frecuencia esta herramienta ha hecho que su capacidad de pensar se haya visto afectado. 'Antes dedicaba más tiempo a investigar, comparar fuentes y llegar a mis propias conclusiones, mientras que ahora muchas veces recurro a respuestas inmediatas', dice. Su reflexión resume una inquietud que comienza a surgir en distintos espacios académicos: cómo aprovechar las ventajas de la tecnología sin dejar de desarrollar las habilidades que forman parte del aprendizaje.