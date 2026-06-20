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Fútbol

Golpe para Brasil: Raphinha podría perderse lo que resta del Mundial

Máxima preocupación en la selección brasileña por la lesión de Raphinha
Máxima preocupación en la selección brasileña por la lesión de Raphinha EFE-EP | Andre Borges
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/06/2026 10:47
La selección Brasil espera el parte médico de Raphinha, que terminó con molestias en el isquiotibial derecho.

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La selección de Brasil encendió las alarmas tras la lesión del delantero FC Barcelona Raphinha, una de las piezas clave del equipo, quien tuvo que abandonar el partido ante Haití por molestias físicas.

Según el primer parte médico, el jugador “sintió dolor en el isquiotibial derecho durante la primera mitad del encuentro”, lo que obligó al cuerpo técnico a retirarlo como medida preventiva. El atacante será sometido a estudios este sábado para determinar el alcance exacto de la lesión y su posible tiempo de recuperación.

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, confirmó tras la victoria por 3-0 frente a Haití que Raphinha será evaluado en las próximas horas, aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo.

“A Raphinha lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva”, explicó el técnico en rueda de prensa en Filadelfia.

Desde la Confederación Brasileña de Fútbol señalaron además que el jugador ya inició tratamiento y será reevaluado, aunque no confirmaron su disponibilidad para el próximo compromiso ante Escocia national football team, programado para el miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La posible baja de Raphinha genera preocupación en Brasil, que podría perder a una de sus principales figuras no solo para el duelo ante Escocia, sino también para los octavos de final en caso de avanzar en el torneo.

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