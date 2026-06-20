Golpe para Brasil: Raphinha podría perderse lo que resta del Mundial

<i><b>'A Raphinha lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva',</b></i> explicó el técnico en rueda de prensa en Filadelfia.Desde la Confederación Brasileña de Fútbol señalaron además que el jugador ya inició tratamiento y será reevaluado, aunque no confirmaron su disponibilidad para el próximo compromiso ante Escocia national football team, programado para el miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.La posible baja de Raphinha genera preocupación en Brasil, que podría perder a una de sus principales figuras no solo para el duelo ante Escocia, sino también para los octavos de final en caso de avanzar en el torneo.