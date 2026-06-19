Brasil vence 3-0 a Haití y mantiene paso firme

La selección de Brasil derrotó 3-0 a Haití la noche de este viernes 19 de junio en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en el estadio de Filadelfia, Pensilvania, ante más de 68 mil espectadores.

Con este triunfo, Brasil consiguió su primera victoria en el Mundial 2026, tras igualar 1-1 ante Marruecos en su estreno mundialista.

La Canarinha construyó su victoria durante una sólida primera mitad, en la que impuso condiciones desde el inicio y se fue al descanso con una cómoda ventaja gracias a un doblete de Matheus Cunha y un tanto de Vinícius Júnior.

Brasil, integrante del Grupo C, dominó la posesión del balón durante los primeros 45 minutos y encontró premio a su insistencia ofensiva. Cunha abrió el marcador al minuto 23 y amplió la ventaja al 36, mientras que Vinícius Júnior sentenció prácticamente el encuentro con el 3-0 durante el tiempo de reposición de la primera parte.

La nota negativa para los brasileños llegó antes del descanso con la salida de Raphinha, quien abandonó el terreno de juego al minuto 40 debido a molestias físicas no especificadas. El atacante fue sustituido por Rayan.

Haití reaccionó en la segunda mitad

Con el marcador adverso, Haití mostró una versión mucho más agresiva en el complemento y adelantó líneas en busca de descontar. El conjunto caribeño generó varias ocasiones de peligro y puso a prueba al guardameta Alisson, quien respondió con solvencia cada vez que fue exigido.

La oportunidad más clara para Haití llegó al minuto 62, cuando logró penetrar la defensa brasileña y estuvo cerca de marcar, pero Alisson evitó el gol con una intervención oportuna que mantuvo intacta la ventaja de su equipo.

Brasil realizó varios movimientos para administrar la ventaja. Matheus Cunha, figura del encuentro con sus dos anotaciones, dejó el campo para dar ingreso a Gabriel Martinelli, mientras que Vinícius Júnior fue sustituido al minuto 65 por Douglas Santos.

A pesar de que Brasil mantuvo el control del marcador, Haití continuó insistiendo en ataque y mostró una mejor imagen respecto a la primera mitad. Sin embargo, la falta de precisión en la definición y las intervenciones de Alisson impidieron que los haitianos encontraran recompensa.

Un gol anulado y victoria asegurada

La selección sudamericana estuvo cerca de ampliar la goleada en el tramo final del partido.

Al minuto 78, Endrick logró enviar el balón al fondo de la red, pero la acción fue anulada por decisión arbitral, frustrando el que habría sido el cuarto gol brasileño de la noche.

Sin mayores sobresaltos en los minutos finales, Brasil administró la ventaja y aseguró una victoria contundente por 3-0, resultado que lo mantiene como uno de los favoritos del Grupo C y fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Por su parte, Haití dejó una mejor impresión en el segundo tiempo pese a la derrota, mostrando capacidad de reacción y generando ocasiones que obligaron al portero Alisson a emplearse a fondo para conservar su arco en cero.