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Lotería Nacional ajusta calendario del Gordito del Zodíaco de Géminis sin afectar sorteos regulares

El sorteo del Gordito del Zodíaco de Géminis cambia de fecha y da más margen a los billeteros
El sorteo del Gordito del Zodíaco de Géminis cambia de fecha y da más margen a los billeteros Lotería Nacional de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/06/2026 10:49
El Gordito del Zodíaco del signo Géminis ya no se jugará el 26 de junio, sino en otra fecha, según informó la Lotería Nacional.

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó a los compradores de chances y billetes oficiales, así como al público en general, que el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Géminis, fue reprogramado y ya no se realizará en la fecha inicialmente anunciada.

De acuerdo con la entidad, el sorteo, que estaba previsto para el viernes 26 de junio, se celebrará finalmente el viernes 3 de julio, en su horario regular.

La LNB explicó que esta decisión se adoptó en concordancia con los billeteros encuestados y tiene como objetivo brindarles un mayor margen de tiempo para la comercialización y venta de este producto institucional. La medida, según detalló la institución, busca respaldar a los vendedores sin alterar la programación de los sorteos regulares.

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