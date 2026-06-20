Lotería Nacional ajusta calendario del Gordito del Zodíaco de Géminis sin afectar sorteos regulares

La <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a></b> informó a los compradores de chances y billetes oficiales, así como al público en general, que el sorteo del <b><a href="/tag/-/meta/gordito-del-zodiaco">Gordito del Zodíaco</a></b>, correspondiente al signo <b>Géminis</b>, fue reprogramado y ya no se realizará en la fecha inicialmente anunciada.De acuerdo con la entidad, el sorteo, que estaba previsto para el <b>viernes 26 de junio</b>, se celebrará finalmente el <b>viernes 3 de julio</b>, en su <b>horario regular</b>.La LNB explicó que esta decisión se adoptó en concordancia con los billeteros encuestados y tiene como objetivo brindarles un mayor margen de tiempo para la comercialización y venta de este producto institucional. La medida, según detalló la institución, busca respaldar a los vendedores sin alterar la programación de los sorteos regulares.