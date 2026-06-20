Lotería Nacional ajusta calendario del Gordito del Zodíaco de Géminis sin afectar sorteos regulares

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó a los compradores de chances y billetes oficiales, así como al público en general, que el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Géminis, fue reprogramado y ya no se realizará en la fecha inicialmente anunciada.

De acuerdo con la entidad, el sorteo, que estaba previsto para el viernes 26 de junio, se celebrará finalmente el viernes 3 de julio, en su horario regular.

La LNB explicó que esta decisión se adoptó en concordancia con los billeteros encuestados y tiene como objetivo brindarles un mayor margen de tiempo para la comercialización y venta de este producto institucional. La medida, según detalló la institución, busca respaldar a los vendedores sin alterar la programación de los sorteos regulares.