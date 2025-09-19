Lotería de Panamá anuncia cambio de fecha para sorteo de El Gordito del Zodíaco

La <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de Panamá</a></b> ha comunicado oficialmente una modificación en el calendario de su próximo sorteo. La fecha original para el sorteo de ‘<b>El Gordito del Zodíaco’</b>, programado para el viernes 26 de septiembre de 2025, ha sido pospuesta.Según el comunicado emitido por la entidad, <b>el sorteo número 402-345 y correspondiente al signo Virgo</b>, ahora se realizará el viernes 3 de octubre de 2025, manteniendo su horario habitual de las 3:00 p.m.La decisión fue tomada por el equipo operativo de la LNB con el objetivo de optimizar la distribución de los billetes a nivel nacional. La medida busca ofrecer mayores posibilidades de comercialización para los billeteros y billeteras en todo el país, asegurando que más personas tengan la oportunidad de participar.Las autoridades de la <b>Lotería Nacional de Beneficencia</b> han instado a los compradores y a la fuerza de venta a tomar nota de este cambio para evitar confusiones. Todos los billetes ya adquiridos para la fecha original serán válidos para la nueva fecha de sorteo.