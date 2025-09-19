Lotería de Panamá anuncia cambio de fecha para sorteo de El Gordito del Zodíaco

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de Panamá ha comunicado oficialmente una modificación en el calendario de su próximo sorteo. La fecha original para el sorteo de ‘El Gordito del Zodíaco’, programado para el viernes 26 de septiembre de 2025, ha sido pospuesta.

Según el comunicado emitido por la entidad, el sorteo número 402-345 y correspondiente al signo Virgo, ahora se realizará el viernes 3 de octubre de 2025, manteniendo su horario habitual de las 3:00 p.m.

La decisión fue tomada por el equipo operativo de la LNB con el objetivo de optimizar la distribución de los billetes a nivel nacional. La medida busca ofrecer mayores posibilidades de comercialización para los billeteros y billeteras en todo el país, asegurando que más personas tengan la oportunidad de participar.

Las autoridades de la Lotería Nacional de Beneficencia han instado a los compradores y a la fuerza de venta a tomar nota de este cambio para evitar confusiones. Todos los billetes ya adquiridos para la fecha original serán válidos para la nueva fecha de sorteo.