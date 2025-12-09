Canciller panameño en Oslo: ‘Estamos aquí en solidaridad con Venezuela y con María Corina Machado’

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, afirmó este martes 9 de diciembre desde la ciudad de Oslo, Noruega, que la presencia de la delegación panameña en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz es un testimonio de respaldo al pueblo venezolano y a la dirigente María Corina Machado, quien recibirá el galardón este miércoles 10 de diciembre.

En entrevista con el medio digital La Gran Aldea, el canciller destacó la importancia histórica de los vínculos entre Panamá y Venezuela, recordando que Caracas acompañó al país en momentos cruciales.

“Venezuela históricamente ha ayudado a Panamá en distintas causas: en los años de 1970, en la recuperación del Canal, y a finales de los de 1980, en la recuperación de la democracia. El presidente [José Raúl] Mulino fue un autor importante... que conoce muy bien el apoyo que se recibió de Venezuela”, señaló.

Martínez-Acha afirmó que, por esa razón, Panamá defiende con firmeza los valores democráticos tanto a nivel interno como regional.

“María Corina, con este premio, reivindica la democracia como sistema para encontrar soluciones políticas a los desafíos internos de cada país. Claro, hay que respetar los resultados, cosa que no ha ocurrido. Estamos aquí no solo en homenaje a ella, sino en solidaridad con su valentía y liderazgo”, añadió.

El canciller subrayó que, para Panamá, la defensa de la democracia es un principio que trasciende coyunturas políticas. “Es un premio de Venezuela y de Latinoamérica, de los demócratas. Estamos aquí para dar testimonio del pueblo panameño: la democracia debe ser el sistema que nos rija, sin importar quién gane. Hay que respetar los resultados”, insistió.

SOBRE EL NARCOTRÁFICO

Consultado sobre las acusaciones contra Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el crimen organizado, Martínez-Acha fue cauto, pero enfatizó que Panamá enfrenta de manera contundente el tráfico de drogas.

“No te puedo contestar eso de forma determinada. Lo que sí te puedo decir es que Panamá va a romper este año el récord de capturas de droga que pasa por nuestros mares territoriales, a raíz de la política de prevenir y perseguir el narcotráfico”, dijo.

Añadió que el narcotráfico y el crimen organizado constituyen “uno de los mayores riesgos” para las democracias de la región.

Sobre una posible acción judicial internacional contra Maduro, señaló que corresponde a Estados Unidos “tener los mecanismos y evidencias” para presentar un caso, en caso de que existan las condiciones para ello.

También sostuvo que “el régimen de Venezuela podría tener una gran oportunidad de entender que están usurpando el poder y deberían buscar una solución pacífica al viacrucis que sufre Venezuela desde el año pasado al no respetar los resultados de las elecciones”.