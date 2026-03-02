Sinaproc emite aviso por oleajes en el Caribe hasta el 3 de marzo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en atención al aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), informó a la población sobre condiciones de oleajes en el litoral Caribe, con vigencia desde las 10:00 a.m. del 1 de marzo hasta las 11:59 p.m. del 3 de marzo de 2026.

De acuerdo con el informe, se prevé el incremento de los vientos alisios sobre la cuenca del mar Caribe, lo que generará oleajes moderados, principalmente en el Caribe central, que abarca la provincia de Colón (Costa Abajo, Centro y Costa Arriba), así como en el Caribe oriental, en la Comarca Guna Yala. En estas zonas se mantienen condiciones de precaución para bañistas y embarcaciones pequeñas.

En el Caribe occidental —que comprende Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas— las autoridades también recomiendan extremar medidas de seguridad.

Sinaproc exhortó a la ciudadanía a evitar introducirse al mar cuando se registren fuertes corrientes o marejadas, reforzar las medidas de seguridad en embarcaciones artesanales, utilizar chalecos salvavidas y equipos de protección, y atender en todo momento las advertencias emitidas por los estamentos de seguridad.