¿Veto real? Por qué Beatriz y Eugenia de York fueron apartadas del Royal Ascot

Lo que durante años fue una tradición inquebrantable para las hijas del príncipe Andrés, hoy se ha convertido en un símbolo de su distanciamiento forzado de la Corona. <b>Las princesas Beatriz y Eugenia de York</b> se encuentran en el centro de una tormenta mediática tras revelarse que el Palacio de Buckingham ha restringido su participación en eventos de alto perfil, incluyendo las emblemáticas carreras de caballos de Royal Ascot. Esta decisión, que muchos califican como un 'cordón sanitario', no responde a acciones propias de las hermanas, sino al incesante goteo de revelaciones vinculadas a los antiguos nexos de sus padres con el caso Epstein.