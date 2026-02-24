En Francia, Italia se impone con convicción

España no participará al estar involucrada en una cruenta guerra civil. Tres meses antes de comenzar Alemania se anexa a Austria, que estaba ya clasificada y se apreciaba como una de las favoritas por su celebre generación llamada el Wunderteam: los alemanes absorben a sus principales jugadores para la selección germana. El torneo pasa de tener 16 participantes a contar con 15.Será la primera versión que determina que están clasificados de antemano tanto el país sede como la selección campeona. Italia que era el campeón defensor representaba a una nación belicosa, asociada por su doctrina fascista con el nazismo. 9 ciudades y 10 estadios recibieron el campeonato en un formato de eliminación directa. Se iniciaba en octavos de final. Si un partido terminaba en empate se jugaba una prórroga, si tampoco en ella había definición se apelaba a un partido de desempate.El primer batacazo lo da Suiza al empatar 1-1 con la favorita Alemania, manteniendo el resultado en la prórroga. El encuentro de desempate lo afrontarían cinco días después y ganarían los suizos 4-2. Adiós Alemania, no les había servido incluir a unos jugadores austriacos resentido políticamente. Suecia enfrentaría en cuartos a Hungría que venía de golear 6-0 a la débil Indias Orientales Neerlandesas (Surinam). Los húngaros avanzarían a las semifinales al imponerse 2-0 a los suizos.Francia vencería 3-1 a Bélgica provocando euforia entre la afición gala hacia los cuartos de final donde esperaba Italia. Los italianos avanzaron con dificultad derrotando a Noruega 2-1 en la prórroga. Lo cual puesto en la lupa con el hecho de que habían ganado el título de 1934 con ayudas arbitrales les hacía aparecer con menos opciones. Sin embargo, Vittorio Pozo, el entrenador italiano, había renovado significativamente el plantel dejando solo tres jugadores del equipo anterior, entre ellos a Giuseppe Meazza. Eliminarían a Francia 3-1 con dos goles de su nueva figura, Silvio Piola.En otra llave Brasil apeaba del camino a Polonia apelando a la prórroga para derrotarles 6-5 tras empatar en el tiempo reglamentario 4-4. Su perla Leónidas da Silva convertiría tres goles. En cuartos de final chocarían con Checoslovaquia, empatarían 1-1 en un partido violento que se conocería como la 'Batalla de Burdeos'; el gol brasileño lo anotaría Leónidas. El encuentro de desempate sería para Brasil con victoria 2-1.La sorpresa mayúscula la pondría Cuba tras empatar 3-3 con Rumania, vencerían en el partido de desempate 2-1. Les correspondería verse con Suecia en cuartos de final, los suecos llegarían descansados debido a que no tuvieron que jugar porque en el calendario les correspondía como rival Austria, que no estaba presente en la competición. Suecia golearía 8-0 a Cuba.