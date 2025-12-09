El Comando Sur inicia la misión médica ‘Juntos por la salud’ para atender a 10,000 pacientes

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), dieron inicio este martes 9 de noviembre a la misión ‘Juntos por la salud’, en la que un grupo de médicos del Comando Sur de Estados Unidos colaborará en el fortalecimiento de la acción sanitaria del país.

Se prevé que asistan a 27 lugares a lo largo del país, entre las que se incluyen las diez provincias del país y la Comarca Ngäbe-Buglé, dentro de un plan de trabajo que contempla la atención de 10,000 pacientes, y que ofrece servicios de distintas especialidades médicas como odontología y cardiología. Esto mediante equipos médicos que vendrán por períodos de dos a tres semanas, según indica la nota de prensa.

Los médicos fueron recibidos esta mañana tanto por el embajador de Estados Unidos en Panamá Kevin Marino Cabrera como por el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo, en el Hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito.

Marino Cabrera detalló a los periodistas presentes que el despliegue de la misión es parte de la estrategia global de salud ‘America First’ del presidente estadounidense Donald Trump.

“Esto marca una audaz ampliación de la alianza directa del Comando Sur con el Ministerio de Salud de Panamá. En lugar de canalizar la asistencia a través de oenegés burocráticas e infladas, estamos trabajando hombro a hombro con médicos y autoridades panameñas para llevar atención directamente a las comunidades que más la necesitan”, expresó el diplomático.

Boyd Galindo manifestó a la prensa que esta iniciativa colaborativa representa el espíritu de cooperación entre Panamá y Estados Unidos, que data desde los inicios de la República, cuando en plena construcción del Canal de Panamá los trabajadores de la construcción de la vía interoceánica, contraían padecimientos como la fiebre amarilla. “Es una buena noticia para la población que lo necesita”, aseguró el ministro.