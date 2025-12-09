  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
COOPERACIÓN SANITARIA

El Comando Sur inicia la misión médica ‘Juntos por la salud’ para atender a 10,000 pacientes

La iniciativa comenzó el pasado 17 de noviembre. Hoy fue la presentación oficial.
La iniciativa comenzó el pasado 17 de noviembre. Hoy fue la presentación oficial. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 09/12/2025 12:21
La Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Ministerio de Salud pusieron en marcha la misión “Juntos por la salud”, con médicos del Comando Sur que brindarán atención en 27 puntos del país. El plan contempla servicios especializados como odontología y cardiología, con una meta de 10,000 pacientes atendidos en las diez provincias y la Comarca Ngäbe-Buglé.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), dieron inicio este martes 9 de noviembre a la misión ‘Juntos por la salud’, en la que un grupo de médicos del Comando Sur de Estados Unidos colaborará en el fortalecimiento de la acción sanitaria del país.

Se prevé que asistan a 27 lugares a lo largo del país, entre las que se incluyen las diez provincias del país y la Comarca Ngäbe-Buglé, dentro de un plan de trabajo que contempla la atención de 10,000 pacientes, y que ofrece servicios de distintas especialidades médicas como odontología y cardiología. Esto mediante equipos médicos que vendrán por períodos de dos a tres semanas, según indica la nota de prensa.

Los médicos fueron recibidos esta mañana tanto por el embajador de Estados Unidos en Panamá Kevin Marino Cabrera como por el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo, en el Hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito.

Marino Cabrera detalló a los periodistas presentes que el despliegue de la misión es parte de la estrategia global de salud ‘America First’ del presidente estadounidense Donald Trump.

Esto marca una audaz ampliación de la alianza directa del Comando Sur con el Ministerio de Salud de Panamá. En lugar de canalizar la asistencia a través de oenegés burocráticas e infladas, estamos trabajando hombro a hombro con médicos y autoridades panameñas para llevar atención directamente a las comunidades que más la necesitan”, expresó el diplomático.

Boyd Galindo manifestó a la prensa que esta iniciativa colaborativa representa el espíritu de cooperación entre Panamá y Estados Unidos, que data desde los inicios de la República, cuando en plena construcción del Canal de Panamá los trabajadores de la construcción de la vía interoceánica, contraían padecimientos como la fiebre amarilla. “Es una buena noticia para la población que lo necesita”, aseguró el ministro.

El embajador de Estados Unidos Kevin Marino Cabrera y el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo.
El embajador de Estados Unidos Kevin Marino Cabrera y el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El director médico general del Hospital San Miguel Arcángel (HISMA), el Dr. Rafael De Gracia, aseguró, por su parte, que la iniciativa en sí misma es un intercambio de conocimientos y experiencias “que no se da todos los días”.

“Por el momento, aquí en el HISMA van a estar unos 15 días en diciembre, como parte de un proyecto valorativo, y luego estarán por 66 días, de febrero a mayo del 2026”, detalló De Gracia.

Los refuerzos en el apoyo médico del Comando Sur comenzaron el pasado 17 de noviembre con la llegada de un equipo de traumatología, que actualmente se encuentra apoyando la unidad de trauma del Hospital Nicolás Solano de La Chorrera. Durante los próximos 10 meses, el equipo de traumatología rotará por distintos hospitales públicos de Panamá, proporcionando tres meses de asistencia en atención de trauma en cada hospital.

El equipo médico recién llegado a Panamá también incluye un grupo de endoscopia, compuesto por un gastroenterólogo, un anestesiólogo y dos especialistas en atención médica, quienes asistirán a los médicos del HISMA. Dentro de la delegación, también estarán un médico de familia, un cardiólogo, un audiólogo y una partera certificada.

Lo Nuevo