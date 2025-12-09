El Comando Sur inicia la misión médica ‘Juntos por la salud’ para atender a 10,000 pacientes

El director médico general del Hospital San Miguel Arcángel (HISMA), el Dr. Rafael De Gracia, aseguró, por su parte, que<b> la iniciativa en sí misma es un intercambio de conocimientos y experiencias 'que no se da todos los días'.</b> 'Por el momento, aquí en el HISMA van a estar unos 15 días en diciembre, como parte de un proyecto valorativo, y luego estarán por 66 días, de febrero a mayo del 2026', detalló De Gracia.<b>Los refuerzos en el apoyo médico del Comando Sur comenzaron el pasado 17 de noviembre con la llegada de un equipo de traumatología, que actualmente se encuentra apoyando la unidad de trauma del Hospital Nicolás Solano de La Chorrera</b>. Durante los próximos 10 meses, el equipo de traumatología rotará por distintos hospitales públicos de Panamá, proporcionando tres meses de asistencia en atención de trauma en cada hospital.<b>El equipo médico recién llegado a Panamá también incluye un grupo de endoscopia, compuesto por un gastroenterólogo, un anestesiólogo y dos especialistas en atención médica, quienes asistirán a los médicos del HISMA.</b> Dentro de la delegación, también estarán un médico de familia, un cardiólogo, un audiólogo y una partera certificada.