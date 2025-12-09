Cazas F-18 de Estados Unidos ingresan al espacio aéreo venezolano, según EVTV Miami

Dos cazas F-18 Super Hornet y un avión de guerra electrónica E/A-18 Growler de la Marina de Estados Unidos ingresaron este martes 9 de diciembre al espacio aéreo venezolano, de acuerdo con los reportes logrados por EVTV Miami.

De acuerdo con la televisora, el ingreso fue una maniobra vinculada al portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado al sur del Mar Caribe, según reportó EVTV Miami.

Las aeronaves, identificadas en frecuencia como RHINO11 y RHINO12, activaron sus transponders mientras se aproximaban al estado venezolano de Zulia, lo que permitió rastrear su trayectoria a través de los registros en vivo de FlightRadar24.

Minutos antes, según EVTV, un E/A-18 Growler había encendido su señal al norte de la isla de Aruba, anticipando la operación.

El ingreso de los aviones ocurrió sin una reacción visible del régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que los cazas atravesaron el espacio aéreo venezolano “con total libertad”, según la información divulgada.

La maniobra se produce en medio del mayor despliegue operativo de Estados Unidos al sur del Mar Caribe en varios años.

El USS Gerald R. Ford, uno de los portaaviones más avanzados del mundo, mantiene una posición no divulgada en la región como parte de un operativo destinado a contener redes de narcotráfico y responder a tensiones regionales.