Mesa de salario mínimo se fragmenta con división entre los trabajadores

La <b>Mesa de Salario Mínimo</b> convocó este martes una reunión extraordinaria con el objetivo de culminar la presentación final de las propuestas entre el sector trabajador y empleador en víspera de un análisis sobre si se aumenta o no el salarió mínimo este 2025. La reunión estuvo marcada por la insistencia del Gobierno y del <b><a href="/tag/-/meta/conato-consejo-nacional-de-trabajadores-organizados">Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato)</a></b> en avanzar en una propuesta unificada del sector trabajador. La propuesta se dió en medio de la firme negativa de la <b><a href="/tag/-/meta/conusi-confederacion-nacional-de-unidad-sindical-independiente">Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi)</a></b> a presentar una propuesta conjunta, reiterando que la histórica práctica de propuestas separadas no ha sido validada.Dentro de<b> la Mesa de Salario Mínimo</b> se enfatizó que el diseño de la mesa es tripartito y que, aunque haya varios representantes del sector trabajador, deben presentar una sola propuesta como 'un sector'.Para esta nueva revisión del salario mínimo, <b>Conato propone 7% de aumento para la gran empresa y 6% de aumento para la pequeña y mediana empresa.</b>Mientras que <b>Conusi habla de un salario unificado de $1,156.00 (aproximadamente 201% de aumento).</b>