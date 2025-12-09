Unesco destaca el valor cultural de la quincha y las juntas de embarra

Los procesos de construcción de la quincha panameña y las tradicionales juntas de embarra fueron inscritos oficialmente en la <b>Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad</b> de la<b> <a href="/tag/-/meta/unesco">Unesco</a>.</b> El reconocimiento se anunció durante la vigésima Sesión del Comité Intergubernamental, celebrada del 8 al 13 de diciembre en Nueva Delhi, India.La aprobación del expediente <b>'Procesos de construcción de la casa de quincha y las juntas de embarre/embarra'</b> representa un hito para las comunidades de la región central del país, donde esta técnica ancestral sigue viva. El sistema, basado en el entramado de madera, caña, bejucos, barro y paja, no solo destaca por su sostenibilidad, sino también por su eficacia climática y su valor cultural como práctica comunitaria transmitida por generaciones.La candidatura fue impulsada gracias al trabajo conjunto de portadores de tradición en localidades como Macaracas, Guararé, La Colorada, Las Tablas y el Valle de Antón, junto con organizaciones culturales, académicas y sociales. El reconocimiento busca responder al riesgo de desaparición de este conocimiento, que hoy se conserva principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé.