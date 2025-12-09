Unesco destaca el valor cultural de la quincha y las juntas de embarra

Los procesos de construcción de la quincha panameña y las tradicionales juntas de embarra fueron inscritos oficialmente en la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

El reconocimiento se anunció durante la vigésima Sesión del Comité Intergubernamental, celebrada del 8 al 13 de diciembre en Nueva Delhi, India.

La aprobación del expediente “Procesos de construcción de la casa de quincha y las juntas de embarre/embarra” representa un hito para las comunidades de la región central del país, donde esta técnica ancestral sigue viva.

El sistema, basado en el entramado de madera, caña, bejucos, barro y paja, no solo destaca por su sostenibilidad, sino también por su eficacia climática y su valor cultural como práctica comunitaria transmitida por generaciones.

La candidatura fue impulsada gracias al trabajo conjunto de portadores de tradición en localidades como Macaracas, Guararé, La Colorada, Las Tablas y el Valle de Antón, junto con organizaciones culturales, académicas y sociales.

El reconocimiento busca responder al riesgo de desaparición de este conocimiento, que hoy se conserva principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé.