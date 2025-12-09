  1. Inicio
Unesco destaca el valor cultural de la quincha y las juntas de embarra

La UNESCO incluye la casa de quinca panameña en sus lista de Salvaguardia Urgente por su valor sostenible
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/12/2025 13:28
Panamá logró un nuevo hito patrimonial con la inscripción de la quincha y las juntas de embarra en la Lista de Salvaguardia Urgente de la Unesco.

Los procesos de construcción de la quincha panameña y las tradicionales juntas de embarra fueron inscritos oficialmente en la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

El reconocimiento se anunció durante la vigésima Sesión del Comité Intergubernamental, celebrada del 8 al 13 de diciembre en Nueva Delhi, India.

La aprobación del expediente “Procesos de construcción de la casa de quincha y las juntas de embarre/embarra” representa un hito para las comunidades de la región central del país, donde esta técnica ancestral sigue viva.

El sistema, basado en el entramado de madera, caña, bejucos, barro y paja, no solo destaca por su sostenibilidad, sino también por su eficacia climática y su valor cultural como práctica comunitaria transmitida por generaciones.

La candidatura fue impulsada gracias al trabajo conjunto de portadores de tradición en localidades como Macaracas, Guararé, La Colorada, Las Tablas y el Valle de Antón, junto con organizaciones culturales, académicas y sociales.

El reconocimiento busca responder al riesgo de desaparición de este conocimiento, que hoy se conserva principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé.

La panameña Irina Ruiz, figura clave en el reconocimiento mundial de la quincha

Uno de los rostros más visibles del proceso es el de Irina Ruiz, primera mujer latinoamericana y caribeña en integrar el Consejo Ejecutivo del Foro de ONG de la Unesco para el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Desde 2022, Ruiz ha articulado la participación de portadores de tradición y ha impulsado herramientas audiovisuales y encuentros internacionales para visibilizar la quincha y su relevancia ante los desafíos del cambio climático.

Detrás del expediente también figura la Fundación INDICRI, organización dedicada desde 2011 a la investigación y revitalización del patrimonio cultural en Iberoamérica. Su aporte interdisciplinario ha permitido documentar la quincha desde la etnografía, el cine y la permacultura, resaltando su valor como sistema constructivo sostenible y como forma de organización comunitaria.

Otro actor fundamental ha sido ACAMPADOC – Escuela y Festival Internacional de Cine Documental, con sede en La Villa de Los Santos. Durante más de una década, ha formado cineastas y generado narrativas audiovisuales que han ayudado a preservar y difundir las prácticas de la quincha.

Tras la inscripción en la Unesco, la escuela anunció que intensificará su programa de residencias rurales, talleres intergeneracionales y archivo audiovisual participativo.

