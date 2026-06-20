Mundial 2026: Primer expulsado por la ‘Ley Vinícius’ en el torneo

El volante paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en el partido ante Turquía y se convirtió en el primer jugador sancionado bajo la nueva normativa conocida como la <i><b>'Ley Vinícius',</b></i> implementada por la FIFA en este <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026.</a></b>El encuentro disputado en Santa Clara, cerca de San Francisco, terminó con victoria 1-0 para Paraguay, pero quedó marcado por la polémica roja mostrada al futbolista del Atlanta United..La acción se produjo en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Almirón se dirigió a un rival tapándose la boca durante una conversación en el campo. Tras la revisión del VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton decidió mostrarle la tarjeta roja directa.