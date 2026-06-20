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Mundial 2026: Primer expulsado por la ‘Ley Vinícius’ en el torneo

La roja a Miguel Almirón marcó el estreno de la polémica “Ley Vinícius” en el torneo.
La roja a Miguel Almirón marcó el estreno de la polémica “Ley Vinícius” en el torneo. @miguel_almiron
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/06/2026 10:48
El paraguayo Miguel Almirón fue el primero en sufrir la nueva norma disciplinaria del Mundial.

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El volante paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en el partido ante Turquía y se convirtió en el primer jugador sancionado bajo la nueva normativa conocida como la “Ley Vinícius”, implementada por la FIFA en este Mundial 2026.

El encuentro disputado en Santa Clara, cerca de San Francisco, terminó con victoria 1-0 para Paraguay, pero quedó marcado por la polémica roja mostrada al futbolista del Atlanta United..

La acción se produjo en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Almirón se dirigió a un rival tapándose la boca durante una conversación en el campo. Tras la revisión del VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton decidió mostrarle la tarjeta roja directa.

El paraguayo Miguel Almirón fue el primero en sufrir la nueva norma disciplinaria del Mundial.
El paraguayo Miguel Almirón fue el primero en sufrir la nueva norma disciplinaria del Mundial. EFE/EPA/Benjamin Fanjoy
Qué es la “Ley Vinícius”: la nueva norma que castiga taparse la boca al hablar

La denominada “Ley Vinícius” surge como respuesta a situaciones de posibles insultos o gestos considerados antideportivos o discriminatorios. La norma establece que si un jugador se cubre la boca al hablar, puede presumirse que está intentando ocultar un comentario inapropiado, por lo que los árbitros pueden sancionarlo incluso con expulsión.

La medida fue impulsada por la FIFA tras varios episodios polémicos en competiciones internacionales, y busca evitar conflictos como los ocurridos recientemente en el fútbol europeo. Su presidente, Gianni Infantino, defendió su aplicación señalando que el gesto implica la intención de ocultar lo dicho.

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