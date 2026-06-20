Mundial 2026: Primer expulsado por la ‘Ley Vinícius’ en el torneo

El volante paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en el partido ante Turquía y se convirtió en el primer jugador sancionado bajo la nueva normativa conocida como la “Ley Vinícius”, implementada por la FIFA en este Mundial 2026.

El encuentro disputado en Santa Clara, cerca de San Francisco, terminó con victoria 1-0 para Paraguay, pero quedó marcado por la polémica roja mostrada al futbolista del Atlanta United..

La acción se produjo en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Almirón se dirigió a un rival tapándose la boca durante una conversación en el campo. Tras la revisión del VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton decidió mostrarle la tarjeta roja directa.