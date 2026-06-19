Un año de ALDEA Café 500Historias: literatura, arte y comunidad

Faltan dos meses para que el <b>centro cultural ALDEA Café 500Historias</b> cumpla su primer año de funcionamiento. El proyecto tiene sus raíces en el espíritu de un grupo de jóvenes escritores que buscaban un lugar de encuentro para crear y compartir historias a través de <b>500Historias.com</b>, una plataforma dedicada a descubrir y publicar los relatos de las nuevas voces de Hispanoamérica.Tras tres años consecutivos de realizar el prestigioso campamento de escritura <b>Semana Crónica</b>, que reunió a los 20 mejores escritores adolescentes de cada edición en <b>Ciudad del Saber</b> (2023), <b>Antigua (Guatemala)</b> (2024) y <b>Boquete (Chiriquí)</b> (2025), la iniciativa encontró en 2025 un hogar permanente en la calle Belén, en el corregimiento de <b>San Francisco</b>, Ciudad de Panamá.Con una misión centrada en brindar apoyo a los artistas que forman parte de la expansión cultural del país y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta diversa para quienes buscan espacios de ocio y cultura, nació un proyecto que, según su director, <b>Octavio Rodríguez</b>, se encuentra en plena etapa de crecimiento.'Para nosotros la cultura no es un lujo decorativo ni un evento de fin de semana; es el tejido invisible que nos humaniza. Transforma el acto cotidiano de tomar un café o leer un libro en una oportunidad para crecer', expresó Rodríguez durante un encuentro con medios de comunicación celebrado el pasado 18 de junio.