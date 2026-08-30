Nicolás Maduro reaparece en fotos desde prisión en Brooklyn y genera cuestionamientos

La cuenta de Nicolás Maduro en X publicó este domingo 30 de agosto fotografías del exmandatario venezolano durante su reclusión en Estados Unidos, acompañadas de un mensaje dirigido a sus nietos, niños y simpatizantes. Las imágenes tienen fecha del 25 de junio de 2026, cinco meses antes de su publicación.

En las fotografías, Maduro aparece con ropa gris, sonriente y haciendo con una de sus manos la señal de paz. En otra imagen posa mientras sostiene unas gafas.

Los registros muestran una fecha y hora correspondientes al 25 de junio, alrededor de las 6:05 de la tarde, según la información visible en las propias imágenes.

La publicación fue acompañada por el mensaje “Pequeño regalo de amor y esperanza”, en el que Maduro aseguró que se encuentra firme y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su encarcelamiento.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”.

Maduro agregó que tanto él como su esposa, Cilia Flores, permanecen firmes y aseguró que el respaldo de sus seguidores les llega convertido en “oración”, “solidaridad” y “apoyo verdadero”.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, dijo.

El mensaje concluyó con una referencia directa a Flores y a Venezuela: “Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Dios proveerá. Venezuela renacerá”.

La publicación llamó la atención debido a que las fotografías fueron tomadas el 25 de junio, pero permanecieron sin difundirse hasta este 30 de agosto. La diferencia entre la fecha de las imágenes y su publicación generó cuestionamientos entre sectores de la oposición venezolana y usuarios de redes sociales.

Las fotografías aparecen en momentos en que Maduro y Flores continúan detenidos en Nueva York tras su captura en Venezuela el pasado 3 de enero de 2026.

Ambos fueron trasladados posteriormente a Estados Unidos y permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, mientras avanza el proceso judicial.

Maduro enfrenta cargos federales en Estados Unidos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas, acusaciones que niega.