Desde la cárcel en Estados Unidos, Maduro y Cilia Flores difunden mensaje de Pascua

Desde su detención en Estados Unidos, el exgobernante venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, reaparecieron este domingo 5 de abril a través de redes sociales para difundir un mensaje con motivo del Domingo de Resurrección.

En el texto, el exmandatario hizo llamados a la unidad, la reconciliación y la paz en Venezuela, utilizando referencias bíblicas como la resurrección de Lázaro para enfatizar la idea de esperanza frente a la adversidad.

“Primero viene la cruz, el dolor y la entrega, pero después viene la vida nueva. El que resucitó a Lázaro también resucitó. El Resucitador resucitó, y por eso la esperanza nunca se pierde”, afirmó Maduro, según la publicación.

El mensaje, que incluye deseos de bendiciones para Venezuela y los pueblos del mundo, llega mientras Maduro y Flores enfrentan cargos federales en Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas de guerra.

Durante su detención, su comunicación pública se ha limitado a este tipo de mensajes simbólicos, difundidos en redes sociales.

El mensaje de Pascua llega en un momento de alta tensión entre Caracas y Washington, con el caso de Maduro en el centro de la atención internacional y bajo estricta supervisión judicial en Estados Unidos.

En el marco de la Semana Santa, el exmandatario apeló a conceptos de perdón y reconciliación, instando a los venezolanos a “quitar la piedra del odio, de la mentira, de la división y del rencor” y a dialogar entre distintos sectores del país, mientras sigue pendiente su situación judicial en Estados Unidos.