Conoce los precios de la gasolina en América: Uruguay al alza, Panamá estable

Frente a este panorama, el Gobierno de Panamá ha tomado medidas para proteger a los sectores más vulnerables y evitar un traslado inmediato del aumento a los consumidores.El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció la estabilización temporal del precio de la gasolina de 91 octanos en 3.33 dólares por galón y del diésel bajo en azufre en 3.41 dólares por galón, con un programa destinado a transporte público, selectivo, escolar, turístico, transporte de carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal.El plan, con un presupuesto de hasta 100 millones de dólares y una duración estimada de 10 meses, contempla un costo adicional de aproximadamente $15 millones al mes, sin afectar la inversión pública.Además, se mantienen vigentes otros apoyos estatales como subsidios al Metro y Metrobús, tarifas eléctricas reducidas, gas de cocina y, como novedad, un respaldo especial para la pesca artesanal.El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, añadió medidas complementarias de movilidad, como inversión de carriles en horas pico y optimización de semáforos, para garantizar la fluidez en las principales vías del país.El Gobierno panameño enfatiza que la dependencia del país de las importaciones de hidrocarburos limita su capacidad de incidir en los precios, por lo que estas acciones temporales buscan preservar la estabilidad económica y social, evitando un impacto directo sobre los precios de los alimentos y el transporte.Panamá enfrenta así un desafío global con soluciones locales, mientras los mercados del petróleo se mantienen inestables por la guerra en Medio Oriente.