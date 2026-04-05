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Economía

Conoce los precios de la gasolina en América: Uruguay al alza, Panamá estable

El conflicto en Irán ha bloqueado rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.
El conflicto en Irán ha bloqueado rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial. Pixabay
Por
Leiny Pérez
  • 05/04/2026 13:09
Tras la inestabilidad en Medio Oriente, donde el conflicto en Irán ha bloqueado rutas clave como el estrecho de Ormuz, los países han manejado sus precios conforme se extiende la guerra

La guerra en Irán continúa afectando los mercados internacionales, provocando un aumento global del precio del petróleo y situando el costo de la gasolina en el centro del debate económico en América.

Según datos de Global Petrol Prices, Uruguay lidera la lista de los países más afectados en América, con un precio de $7.19 por galón.

Otros países como Canadá, México, Guatemala, Argentina, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Brasil y Colombia presentan precios que oscilan entre $4 y $6 por galón, y Ecuador, Bolivia y Paraguay mantienen los más bajos, con menos de $4 por galón.

Panamá, por su parte, se mantiene en el rango de $4.01 a $5 por galón.

La situación internacional no solo afecta a los conductores, sino que genera presiones adicionales sobre la inflación y el precio de los alimentos, al encarecer la logística y el transporte de mercancías.

Contexto internacional

El alza de los precios responde a la inestabilidad en Medio Oriente, donde el conflicto en Irán ha bloqueado rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

Los ataques recientes han afectado infraestructuras energéticas y zonas cercanas a plantas nucleares, generando preocupación internacional y posibles repercusiones sobre la seguridad energética global.

Expertos y gobiernos de otras regiones, como Alemania, han debatido medidas para reducir el consumo de combustible y limitar el impacto de la escalada de precios, incluyendo restricciones al uso de vehículos, teletrabajo y topes en los precios del combustible.

Medidas de Panamá para contener el impacto

Frente a este panorama, el Gobierno de Panamá ha tomado medidas para proteger a los sectores más vulnerables y evitar un traslado inmediato del aumento a los consumidores.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció la estabilización temporal del precio de la gasolina de 91 octanos en 3.33 dólares por galón y del diésel bajo en azufre en 3.41 dólares por galón, con un programa destinado a transporte público, selectivo, escolar, turístico, transporte de carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal.

El plan, con un presupuesto de hasta 100 millones de dólares y una duración estimada de 10 meses, contempla un costo adicional de aproximadamente $15 millones al mes, sin afectar la inversión pública.

Además, se mantienen vigentes otros apoyos estatales como subsidios al Metro y Metrobús, tarifas eléctricas reducidas, gas de cocina y, como novedad, un respaldo especial para la pesca artesanal.

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, añadió medidas complementarias de movilidad, como inversión de carriles en horas pico y optimización de semáforos, para garantizar la fluidez en las principales vías del país.

El Gobierno panameño enfatiza que la dependencia del país de las importaciones de hidrocarburos limita su capacidad de incidir en los precios, por lo que estas acciones temporales buscan preservar la estabilidad económica y social, evitando un impacto directo sobre los precios de los alimentos y el transporte.

Panamá enfrenta así un desafío global con soluciones locales, mientras los mercados del petróleo se mantienen inestables por la guerra en Medio Oriente.

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