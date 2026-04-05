Conoce los precios de la gasolina en América: Uruguay al alza, Panamá estable

La guerra en Irán continúa afectando los mercados internacionales, provocando un aumento global del precio del petróleo y situando el costo de la gasolina en el centro del debate económico en América.

Según datos de Global Petrol Prices, Uruguay lidera la lista de los países más afectados en América, con un precio de $7.19 por galón.

Otros países como Canadá, México, Guatemala, Argentina, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Brasil y Colombia presentan precios que oscilan entre $4 y $6 por galón, y Ecuador, Bolivia y Paraguay mantienen los más bajos, con menos de $4 por galón.

Panamá, por su parte, se mantiene en el rango de $4.01 a $5 por galón.

La situación internacional no solo afecta a los conductores, sino que genera presiones adicionales sobre la inflación y el precio de los alimentos, al encarecer la logística y el transporte de mercancías.

Contexto internacional

El alza de los precios responde a la inestabilidad en Medio Oriente, donde el conflicto en Irán ha bloqueado rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

Los ataques recientes han afectado infraestructuras energéticas y zonas cercanas a plantas nucleares, generando preocupación internacional y posibles repercusiones sobre la seguridad energética global.

Expertos y gobiernos de otras regiones, como Alemania, han debatido medidas para reducir el consumo de combustible y limitar el impacto de la escalada de precios, incluyendo restricciones al uso de vehículos, teletrabajo y topes en los precios del combustible.