El rey emérito Juan Carlos I regresa a España para la temporada taurina en Sevilla

El rey emérito Juan Carlos I regresó este domingo 5 de abril a España para asistir a la corrida de toros inaugural de la temporada en la Real Maestranza de Sevilla, donde fue recibido con una ovación por el público.

La cita marca la reaparición de Morante de la Puebla, quien vuelve a los ruedos seis meses después de su retirada ficticia en Madrid. Completaban el cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda, lidiando toros de la ganadería salmantina de Garcigrande.

Juan Carlos I llegó a Sevilla en un avión privado procedente de Abu Dabi, residencia del monarca desde 2019, y fue acompañado por su hija, la infanta Elena, quien también asistió al pregón taurino pronunciado en el Teatro de la Maestranza por el periodista Rubén Amón.

El emérito no regresaba a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió al almuerzo familiar por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en el Palacio Real de El Pardo.

Su viaje previsto para marzo a la regata del Real Club Náutico de Sanxenxo fue suspendido por el conflicto en Oriente Medio y las restricciones en el tráfico aéreo.

Aunque el regreso del rey emérito ha sido reclamado recientemente por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Juan Carlos I mantiene una condición clave: regresar a España solo si puede residir de manera privada, evitando instalaciones estatales como el Palacio de La Zarzuela.

Esta decisión se acordó con Felipe VI y la Casa Real para preservar la imagen institucional y evitar que los escándalos que rodean al emérito afecten a la monarquía.

Desde marzo de 2022, tras el archivo de las investigaciones sobre su fortuna en España y Suiza, Juan Carlos I comunicó a su hijo que permanecería en Abu Dabi, aunque planea realizar visitas frecuentes a España, organizando su vida personal en ámbitos privados y evitando involucrarse en actividades oficiales.

Su presencia este domingo en Sevilla simboliza un regreso temporal a la vida pública española, centrado en la tradición taurina y en la conexión con su país natal, mientras mantiene su residencia estable en el extranjero.