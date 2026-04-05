Trump amenaza a Irán: “Abran el maldito estrecho” de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arrematar contra Irán para que abra el estrecho de Ormuz, la principal ruta de entrada y salida de petróleo, que ha sufrido un cierre temporal tras la escalada de la guerra.

A través de su cuenta Truth Social, el mandatario escribió que “el martes será el Día de la Planta de Energía y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el maldito estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno - ¡solo observen! Alabado sea Ala”.

Este sábado, Trump, dijo que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho o se enfrentará a un “infierno”, reportó AFP.

“Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ”, escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.

“El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo el presidente, y añadió: “¡Gloria a DIOS!”.

La guerra estalló el 28 de febrero, con unos ataques de Israel y Estados Unidos en Irán que mataron al guía supremo Alí Jamenei y que acarrearon una campaña de bombardeos de la república islámica en Oriente Medio, que han tenido repercusiones en la economía global.

Irán ha respondido con ataques contra infraestructuras de aliados de Estados Unidos en el Golfo, además de prácticamente bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que solía transitar un 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial.