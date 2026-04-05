Las 5 claves de Panamá y el mundo | 5 de abril

La jornada informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este domingo, con temas que abarcan el ámbito local e internacional.<b>-Los fieles celebran la Pascua,</b> también conocida como Domingo de Resurrección, una fecha que conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de su crucifixión.<b>-El presidente saliente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP),</b> Juan Arias, presentó un balance de su gestión, destacando la participación del gremio en debates nacionales y la apertura de oportunidades comerciales.<b>-El Ministerio de Salud (Minsa) </b>informó sobre la detención de una funcionaria dentro de su sede regional en Colón, hecho que está bajo investigación.<b>-La Policía Nacional de Panamá</b> implementa la inversión de carriles durante la Semana Santa, además de reportar un aforo vehicular de 94,829 autos hacia el interior del país y 43,090 en retorno hacia la ciudad capital.<b>-El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b> anunció que a partir del martes 7 de abril se reanudarán las agroferias a nivel nacional, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.