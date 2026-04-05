Nodo de Transparencia de la Defensoría, desactualizado en 80%

con datos de planillas de hace 15 años, el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo está desactualizado en un 80%.

Este Nodo tiene el objetivo de unificar en un solo lugar la información tipificada como pública en la Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002, como la contratación y designación de funcionarios, la planilla y gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos.

Sin embargo, de unas 70 instituciones que publican sus datos en el sitio https://ogov.defensoria.gob.pa/ solo 15 tienen la planilla a marzo de 2026.

La Asamblea Nacional, el Banco de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, actualizaron la información en 2011..

De igual manera, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) lo hizo en 2012, el Registro Público en 2013 y el Ministerio de Obras Públicas así como el Órgano Judicial reportaron sus datos por última vez en 2016, según se aprecia en el portal.

Consultado al respecto, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc al inicio no creía que el desfase fuera tanto “de 2011 jamás, puede ser que haya un problema de sistema”.

Posteriormente, Leblanc explicó que las entidades aportan la información de manera “voluntaria”, mientras que el reporte de las entidades a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) es obligatorio.

“No hay excusa para que nosotros tengamos esa página así”, comentó Magaly Castillo, abogada y defensora de los derechos humanos.

A su parecer, el Nodo “es un tema que se ha dejado a un lado, como muchos otros”, por lo que espera que con la nueva administración de la defensoría se retome el seguimiento, comentó la abogada que también es parte de la organización Alianza Ciudadana Pro Justicia.

El Nodo nació a inicios de los años 2000 y su valor diferencial es la posibilidad de realizar búsquedas cruzadas entre múltiples instituciones, lo que facilita identificar, en qué entidad labora un funcionario a partir de su nombre o cédula, una funcionalidad que no está disponible de forma integrada en otras plataformas estatales, explicó Leblanc.

El exdefensor del pueblo Juan Antonio Tejada (2001-2006) resaltó la importancia de la herramienta que le permite al ciudadano ser “auditor” y fortalece la participación democrática, además de evitar el nepotismo y pluriempleo.

Por su incidencia, es imperativo que la Defensoría vele por el derecho de acceso a la información,, añadió Tejada quien en 2003 presentó 10 habeas data ante la Corte Suprema de Justicia y cuyos resultados fueron favorables, lo que hay que tener presente ante cualquier violación a este derecho humano.

Por su parte, ”la modernización” de la herramienta, está en los planes de la Defensoría, informó el actual defensor Eduardo Leblanc.

Este 31 de marzo se le venció el periodo a Leblanc y se estima que esta semana el Órgano Legislativo elija a su reemplazo, que estará en el cargo por cinco años. Leblanc aspira repetir, entre 35 postulados.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, de la Asamblea Nacional, entregaría hoy lunes una recomendación al pleno sobre los aspirantes al puesto.