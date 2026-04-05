Educación y Obras Públicas, los dos extremos en la ejecución en inversión

¿Dónde y cómo se gasta el dinero para inversiones en el gobierno central? La respuesta a esta pregunta se encuentra en dos polos extremos, según el reporte de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los datos revelan que nuevamente el Ministerio de Educación repite la calificación y se posesiona entre las entidades del gobierno central con la menor ejecución de su presupuesto de inversión, mientras que al otro extremo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se ha gastado en solo dos meses más de la mitad de lo asignado.

A esta conclusión se llega al analizar la ejecución presupuestaria a febrero de 2026, compilada por el MEF.

El Ministerio de Educación (Meduca) tiene un presupuesto ley para invertir de $1,501 millones, y en el primer bimestre solamente ejecutó $22.6 millones, o el 1,5% del mismo,según el dato oficial.

¿En qué lo ejecutó, a qué se debe ese porcentaje de ejecución y cuáles son las prioridades del Meduca para este año?, fueron las preguntas que le formuló La Estrella de Panamá a la entidad educativa, puesto que el reporte del MEF no desglosa los proyectos. Al cierre de esta edición las interrogantes no obtuvieron respuestas.

El Meduca es de las entidades del gobierno central que lideran la menor ejecución en inversión a febrero de 2026, antecedido solo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, y de Gobierno con 0,1%, 1,1% y 1,0%, respectivamente.

Pero la diferencia de estos tres ministerios es que la cartera educativa es la institución con mayor presupuesto de inversión.

Precisamente, al cierre del 2025 el Meduca fue el ministerio con menor ejecución en los fondos de inversión con el 17,2%, lo que fue cuestionado por diputados independientes y docentes, quienes argumentaron que las necesidades educativas no fueron resueltas, a pesar de contar con el dinero.

El año pasado el Meduca tenía un presupuesto ley de $1,654 millones, pero transfirió unos $436.8 millones de su presupuesto a otras instituciones y del modificado de $1,216 millones solo ejecutó $209 millones.

Por el lado opuesto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) es la entidad del gobierno central con la mayor ejecución en inversión al 28 de febrero de 2026, con un 55%.

De su presupuesto de inversión asignado de $675 millones, en solo dos meses se gastó $369 millones.

El ministerio informó que la ejecución se concentró “principalmente” en el proyecto “Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá – Contrato AL-1-27-18”.

Este contrato se lo adjudicó en 2018, el consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD.

La obra, que tiene 4 años de retraso y se entregaría en 2028, consiste en un puente atirantado de acero y concreto con 965 metros de longitud, más los viaductos con cuatro túneles, está estimada en más de $2,000 millones, según la web del MOP.

El presidente José Raúl Mulino indicó que el gobierno pasado causó un perjuicio para el Estado de más de $1,800 millones al cambiar unilateralmente el diseño original del puente.

El MOP no precisó qué porcentaje del total de inversión concentra la obra, pero añadió además que la partida presupuestaria solicitada a la Asamblea Nacional es para la construcción de los zarzos.

Se trata de una solicitud de $17.8 millones para los primeros 50 puentes tipo zarzos, de un total de 100.

“Actualmente, nos encontramos evaluando los distintos proyectos de inversión, con el propósito de sustentar futuras solicitudes de recursos”, respondió el MOP, a través de su departamento de relaciones públicas.

Los zarzos en la comarca Ngäbe Buglé han generado diversos cuestionamientos en la opinión pública, luego de que La Estrella de Panamá publicara una investigación que reveló que para su construcción se contrató mediante procedimiento excepcional, es decir, de manera directa, sin cotizaciones, ni estudio de mercado, lo que según el MOP fue porque se requería iniciar los trabajos lo antes posible.

Empero, se trata de una solicitud que data de tres décadas y que desde septiembre 2024, es decir al inicio de esta administración gubernamental, la volvieron a requerir los maestros y padres de familia de la comarca.

El reporte de este diario: Zarzos en Ngäbe Buglé: contratos directos y al triple del precio y Zarzos serán construidos por empresa investigada contra la fe pública, publicados el 16 y 30 de marzo pasado, reveló que el MOP invitó a algunas empresas de cuestionable reputación e investigadas por corrupción.

Además que cada zarzo costará hasta medio millón de dólares, más del triple del precio en comparación con otros zarzos construidos en esa misma región indígena.