Alerta global: casi la mitad de las lenguas del mundo está en riesgo de desaparecer

El rescate de las lenguas en peligro de extinción y las iniciativas que se hacen para intentar lograrlo se convirtieron en noticia tras un reportaje publicado esta semana por el diario ‘El País’ de Madrid y financiado por la Unión Europea.Dicho reportaje analizó cómo en un contexto en el cual surge la alarma por la desaparición de lenguas minoritarias en países como Italia, Francia o Alemania, y las distintas iniciativas que sus gobiernos están desarrollando iniciativas como programas educativos y blindajes legales para proteger de la desaparición de estas lenguas.Para ejemplificar esto en perspectiva <b>El País</b> tomó en perspectiva dos casos de estudio en Italia. El ladino dolomítico – el cual se habla en el norte de Italia – cuenta con un sistema de protección sólido gracias al reconocimiento institucional en regiones autónomas como Tirol del Sur, donde se implementó la educación bilingüe así como su uso en la prestación de los servicios públicos y en los medios masivos de comunicación. Se calcula que lo hablan entre 30,000 a 38,000 hablantes.A diferencia del ladino dolomítico, el mocheno cuenta con una estimación de entre 1,000 y 2,000 hablantes y es hablada por una comunidad de origen germánico que ha mantenido su lengua a lo largo de los siglos, pese a estar rodeada por hablantes de italiano. En la actualidad, cuenta con iniciativas locales destinadas para su enseñanza y preservación, como las impulsadas por el Instituto Cultural del Mócheno, que busca implantar la lengua en el uso diario de los más jóvenes.Sobre la importancia cultural que supondría el rescate de un idioma en peligro de extinción, el eurodiputado Herbert Dorfmann alertó de las consecuencias de dejar perder a una determinada lengua: 'Nadie duda de la pérdida cultural que supone la destrucción de una iglesia o de una pintura importante. Pero mucha gente no piensa lo mismo cuando hablamos de las lenguas'.En el caso de España, tanto su gobierno central como el de las regiones de Cataluña, País Vasco y Galicia tomaron políticas decididas a impulsar las lenguas catalana, vasca y gallega, respectivamente. Transmitidas a través de las generaciones, estas lenguas – gracias al aporte de las familias de los jóvenes – no solo lograron respaldarse por el apoyo de las comunidades, sino gracias a una política decidida de reforzamiento de las lenguas en los sistemas educativos y en la creación y sostenimiento de una política de medios de comunicación que promueva el uso común de esa lengua específica.