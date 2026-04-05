Alerta global: casi la mitad de las lenguas del mundo está en riesgo de desaparecer

Desde los inicios de la civilización, el ser humano ha usado los idiomas para comunicarse con sus semejantes e intercambiar ideas, conceptos, pareceres y puntos de vista en un entorno que a través de los siglos se ha ido globalizando a lo largo de las décadas, creando conexiones de interdependencia que dieron forma a las bases sobre las que hoy se asientan las distintas culturas que habitan el planeta tierra, y en mayor medida, las bases geopolíticas bajo las que se dirimen hoy en día los problemas globales.

Así como la historia ha visto el surgimiento de lenguas que permanecieron hasta su versión actual como el español, el inglés, el francés y el italiano, entre otros. De acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) se estima que hay alrededor de 6,000 lenguas que se hablan en todo el mundo, y que al menos un 43% de ellas se encuentran en peligro de extinción, mientras que cada dos semanas una lengua está en riesgo de desaparecer.

La Unesco atribuye a los modelos de educación monolingües y los enfoques inapropiados para el desarrollo del lenguaje como algunas de las causas atribuibles a la desaparición de las lenguas alrededor del mundo. Entre las 6,000 que se encuentran en peligro de extinción - de acuerdo a los números otorgados por ‘Atlas de las Lenguas del Mundo’ del organismo – están el puelche (originario de la Patagonia argentina y el sur de Chile), el minderiko (hablado en la localidad portuguesa de Minde), Kawéskar (idioma patagónico del sur de Chile), chamicuro (originario de la Amazonía peruana), galawa (hablado en el norte de Australia) y el tinigua (una lengua colombiana que se habla en la cuenca del río Yarí, ubicado en el Amazonas colombiano).

A raíz de esta problemática, la cual pone en peligro la diversidad lingüística que caracteriza al panorama global, la Unesco creó diversas iniciativas para tratar de salvar a las lenguas en peligro de extinción. La primera de ellas es la creación del antes mencionado ‘Atlas de las Lenguas del Mundo’, con el que se busca registrar y documentar los idiomas en riesgo y visibilizar su situación en la actualidad. La segunda es el fomento a programas educativos que tienen como objetivo la transmisión intergeneracional de las lenguas por medio de programas educativos que apoyen a las comunidades a lograr ese propósito.

Esta línea de acción de la Unesco se complementa con el desarrollo, de la mano de los gobiernos, de iniciativas legislativas que sean capaces de proteger las lenguas minoritarias; el impulso de proyectos para grabar, escribir y archivar lenguas (diccionarios, gramáticas, archivos audiovisuales), aprovechando las herramientas digitales; la realización en conjunto con las comunidades de talleres y festivales que promuevan el uso cotidiano de una lengua, en conjunto con la promoción de iniciativas tales como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022–2032), para generar conciencia global sobre el peligro que supone el deterioro de la diversidad lingüística en el mapa cultural internacional.