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Vida y cultura

Alerta global: casi la mitad de las lenguas del mundo está en riesgo de desaparecer

Desde los inicios de la humanidad, el ser humano siempre ha visto la forma de comunicarse.
Desde los inicios de la humanidad, el ser humano siempre ha visto la forma de comunicarse.
Las iniciativas como los programas educativos tienen el potencial de marcar la diferencia.
Las iniciativas como los programas educativos tienen el potencial de marcar la diferencia.
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José Vilar
  • 06/04/2026 00:00
Casi la mitad de las lenguas del mundo está en peligro de desaparecer, según la UNESCO, lo que amenaza la diversidad cultural global. Frente a ello, surgen diversas iniciativas para su preservación

Desde los inicios de la civilización, el ser humano ha usado los idiomas para comunicarse con sus semejantes e intercambiar ideas, conceptos, pareceres y puntos de vista en un entorno que a través de los siglos se ha ido globalizando a lo largo de las décadas, creando conexiones de interdependencia que dieron forma a las bases sobre las que hoy se asientan las distintas culturas que habitan el planeta tierra, y en mayor medida, las bases geopolíticas bajo las que se dirimen hoy en día los problemas globales.

Así como la historia ha visto el surgimiento de lenguas que permanecieron hasta su versión actual como el español, el inglés, el francés y el italiano, entre otros. De acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) se estima que hay alrededor de 6,000 lenguas que se hablan en todo el mundo, y que al menos un 43% de ellas se encuentran en peligro de extinción, mientras que cada dos semanas una lengua está en riesgo de desaparecer.

La Unesco atribuye a los modelos de educación monolingües y los enfoques inapropiados para el desarrollo del lenguaje como algunas de las causas atribuibles a la desaparición de las lenguas alrededor del mundo. Entre las 6,000 que se encuentran en peligro de extinción - de acuerdo a los números otorgados por ‘Atlas de las Lenguas del Mundo’ del organismo – están el puelche (originario de la Patagonia argentina y el sur de Chile), el minderiko (hablado en la localidad portuguesa de Minde), Kawéskar (idioma patagónico del sur de Chile), chamicuro (originario de la Amazonía peruana), galawa (hablado en el norte de Australia) y el tinigua (una lengua colombiana que se habla en la cuenca del río Yarí, ubicado en el Amazonas colombiano).

A raíz de esta problemática, la cual pone en peligro la diversidad lingüística que caracteriza al panorama global, la Unesco creó diversas iniciativas para tratar de salvar a las lenguas en peligro de extinción. La primera de ellas es la creación del antes mencionado ‘Atlas de las Lenguas del Mundo’, con el que se busca registrar y documentar los idiomas en riesgo y visibilizar su situación en la actualidad. La segunda es el fomento a programas educativos que tienen como objetivo la transmisión intergeneracional de las lenguas por medio de programas educativos que apoyen a las comunidades a lograr ese propósito.

Esta línea de acción de la Unesco se complementa con el desarrollo, de la mano de los gobiernos, de iniciativas legislativas que sean capaces de proteger las lenguas minoritarias; el impulso de proyectos para grabar, escribir y archivar lenguas (diccionarios, gramáticas, archivos audiovisuales), aprovechando las herramientas digitales; la realización en conjunto con las comunidades de talleres y festivales que promuevan el uso cotidiano de una lengua, en conjunto con la promoción de iniciativas tales como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022–2032), para generar conciencia global sobre el peligro que supone el deterioro de la diversidad lingüística en el mapa cultural internacional.

Las iniciativas pueden hacer la diferencia

El rescate de las lenguas en peligro de extinción y las iniciativas que se hacen para intentar lograrlo se convirtieron en noticia tras un reportaje publicado esta semana por el diario ‘El País’ de Madrid y financiado por la Unión Europea.

Dicho reportaje analizó cómo en un contexto en el cual surge la alarma por la desaparición de lenguas minoritarias en países como Italia, Francia o Alemania, y las distintas iniciativas que sus gobiernos están desarrollando iniciativas como programas educativos y blindajes legales para proteger de la desaparición de estas lenguas.

Para ejemplificar esto en perspectiva El País tomó en perspectiva dos casos de estudio en Italia. El ladino dolomítico – el cual se habla en el norte de Italia – cuenta con un sistema de protección sólido gracias al reconocimiento institucional en regiones autónomas como Tirol del Sur, donde se implementó la educación bilingüe así como su uso en la prestación de los servicios públicos y en los medios masivos de comunicación. Se calcula que lo hablan entre 30,000 a 38,000 hablantes.

A diferencia del ladino dolomítico, el mocheno cuenta con una estimación de entre 1,000 y 2,000 hablantes y es hablada por una comunidad de origen germánico que ha mantenido su lengua a lo largo de los siglos, pese a estar rodeada por hablantes de italiano. En la actualidad, cuenta con iniciativas locales destinadas para su enseñanza y preservación, como las impulsadas por el Instituto Cultural del Mócheno, que busca implantar la lengua en el uso diario de los más jóvenes.

Sobre la importancia cultural que supondría el rescate de un idioma en peligro de extinción, el eurodiputado Herbert Dorfmann alertó de las consecuencias de dejar perder a una determinada lengua: “Nadie duda de la pérdida cultural que supone la destrucción de una iglesia o de una pintura importante. Pero mucha gente no piensa lo mismo cuando hablamos de las lenguas”.

En el caso de España, tanto su gobierno central como el de las regiones de Cataluña, País Vasco y Galicia tomaron políticas decididas a impulsar las lenguas catalana, vasca y gallega, respectivamente. Transmitidas a través de las generaciones, estas lenguas – gracias al aporte de las familias de los jóvenes – no solo lograron respaldarse por el apoyo de las comunidades, sino gracias a una política decidida de reforzamiento de las lenguas en los sistemas educativos y en la creación y sostenimiento de una política de medios de comunicación que promueva el uso común de esa lengua específica.

Nuevos retos ante la IA

El contexto actual – caracterizado por el uso diario tanto para consultas profesionales como personales de los ‘chatbots’ de la Inteligencia Artificial (IA) como ChatGPT y Gemini – para las lenguas en peligros de extinción no está del todo claro ya que la IA todavía no es capaz de traducir algunos textos a lenguas indígenas.

De acuerdo a un informe reciente de Microsoft y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 54% de los casos analizados en el informe reportaron la posibilidad de traducir textos en siete lenguas indígenas como el ixcateco o el chocolteco. Tanto el ixcateco como el chocolteco lo hablan comunidades indígenas que habitan en en el estado mexicano de Oaxaca.

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